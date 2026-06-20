Защитник сборной Турции установил рекорд ЧМ в матче с Парагваем

Сборная Турции уступила Парагваю со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026.

«Звездно-полумесячные» весь второй тайм провели в большинстве и много времени контролировали мяч.

Центральный защитник команды Абдулкерим Бардакджи в этой игре выполнил 98 передач, и все они оказались точными. Это наибольшее количество пасов со 100-процентной точностью в матче чемпионата мира с 1966 года.

Бардакджи превзошел показатель Криса Ричардса из сборной США, который он установил на этом же турнире в игре против Парагвая – 84/84.

Сборная Турции завершит выступление на чемпионате мира матчем с США, который не будет иметь турнирного значения, поскольку американцы гарантировали себе первое место в группе D, а турки – четвертое. Игра пройдет в Инглвуде 26 июня и начнется в 5:00 по киевскому времени.