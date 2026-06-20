Защитник сборной Турции установил рекорд ЧМ в матче с Парагваем
Абдулкерим Бардакджи ни разу не ошибался в передачах
Сборная Турции уступила Парагваю со счетом 0:1 в матче второго тура группового этапа чемпионата мира 2026.
«Звездно-полумесячные» весь второй тайм провели в большинстве и много времени контролировали мяч.
Центральный защитник команды Абдулкерим Бардакджи в этой игре выполнил 98 передач, и все они оказались точными. Это наибольшее количество пасов со 100-процентной точностью в матче чемпионата мира с 1966 года.
Бардакджи превзошел показатель Криса Ричардса из сборной США, который он установил на этом же турнире в игре против Парагвая – 84/84.
Сборная Турции завершит выступление на чемпионате мира матчем с США, который не будет иметь турнирного значения, поскольку американцы гарантировали себе первое место в группе D, а турки – четвертое. Игра пройдет в Инглвуде 26 июня и начнется в 5:00 по киевскому времени.
98/98 - Abdülkerim Bardakcı completed all 98 passes he attempted against Paraguay, the most passes with a 100 percent accuracy rate by any player in a FIFA World Cup match since 1966, surpassing Chris Richards' 84/84 against Paraguay earlier in this tournament. Vain. pic.twitter.com/FTZvsrxywT— OptaCan (@OptaCan) June 20, 2026
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