Усиление для Месси. Интер Майами завершил подписание легенды

Бразильский опорный полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро в скором времени перейдет в американский «Интер Майами», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали все детали перехода 34-летнего футболиста. Осталось только подписать все документы.

Трансфер состоится на правах свободного агента.

Напомним, в составе «Интер Майами» выступает легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси.

В сезоне 2025/26 Каземиро провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может возглавить Пеп Гвардиола.