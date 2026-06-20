Усиление для Месси. Интер Майами завершил подписание легенды
Каземиро подпишет контракт с клубом MLS
Бразильский опорный полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро в скором времени перейдет в американский «Интер Майами», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, стороны согласовали все детали перехода 34-летнего футболиста. Осталось только подписать все документы.
Трансфер состоится на правах свободного агента.
Напомним, в составе «Интер Майами» выступает легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси.
В сезоне 2025/26 Каземиро провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может возглавить Пеп Гвардиола.
🚨 EXCLUSIVE: Inter Miami complete deal to sign Casemiro as new midfielder, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
Verbal agreement sealed with all parties involved and all formal steps resolved, now waiting to sign and announce the Brazilian.
Casemiro wants to play with Messi. Future in MLS. 🇺🇸 pic.twitter.com/gHty3SWAIM
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Матвей Пономаренко – главный актив киевлян
Украинский вратарь должен остаться в клубе