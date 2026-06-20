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  4. Усиление для Месси. Интер Майами завершил подписание легенды
Major League Soccer
20 июня 2026, 14:40 |
773
0

Усиление для Месси. Интер Майами завершил подписание легенды

Каземиро подпишет контракт с клубом MLS

20 июня 2026, 14:40 |
773
0
Усиление для Месси. Интер Майами завершил подписание легенды
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бразильский опорный полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Каземиро в скором времени перейдет в американский «Интер Майами», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны согласовали все детали перехода 34-летнего футболиста. Осталось только подписать все документы.

Трансфер состоится на правах свободного агента.

Напомним, в составе «Интер Майами» выступает легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси.

В сезоне 2025/26 Каземиро провёл 35 матчей на клубном уровне, отличившись 9 забитыми голами и 2 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 6 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Интер Майами» может возглавить Пеп Гвардиола.

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Каземиро Интер Майами Major League Soccer (MLS) трансферы свободный агент Фабрицио Романо Манчестер Юнайтед трансферы АПЛ
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
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