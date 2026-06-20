Тренер Парагвая: «Даже если люди думают, что мы мертвы, мы не мертвы»

Тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро похвалил настрой своих игроков после победы над Турцией (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и заявил, что его команда никогда не должна чувствовать себя аутсайдером.

«Мы можем играть против более сильных, более престижных соперников, мы это уважаем, но мы никогда не будем чувствовать себя аутсайдерами или слабее кого-либо.

Мы всегда будем выкладываться на максимум и представлять нашу футболку наилучшим образом.

Когда мы выиграли матч и прозвучал финальный свисток, я не мог поверить. Но я сказал игрокам, что хочу видеть эту радость, когда они смотрят друг другу в глаза – и не нужно слов.

Все кипит: кровь, грудь, все. И я сказал, что именно это хочу видеть – этот бойцовский дух… и даже если люди думают, что мы мертвы, мы не мертвы», – сказал тренер.