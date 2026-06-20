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Чемпионат мира
20 июня 2026, 11:45 | Обновлено 20 июня 2026, 11:46
108
0

Тренер Парагвая: «Даже если люди думают, что мы мертвы, мы не мертвы»

Густаво Альфаро задоволений перемогою та ставленням команди до гри

20 июня 2026, 11:45 | Обновлено 20 июня 2026, 11:46
108
0
Тренер Парагвая: «Даже если люди думают, что мы мертвы, мы не мертвы»
Getty Images/Global Images Ukraine
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Тренер сборной Парагвая Густаво Альфаро похвалил настрой своих игроков после победы над Турцией (1:0) в матче второго тура группового этапа чемпионата мира и заявил, что его команда никогда не должна чувствовать себя аутсайдером.

«Мы можем играть против более сильных, более престижных соперников, мы это уважаем, но мы никогда не будем чувствовать себя аутсайдерами или слабее кого-либо.

Мы всегда будем выкладываться на максимум и представлять нашу футболку наилучшим образом.

Когда мы выиграли матч и прозвучал финальный свисток, я не мог поверить. Но я сказал игрокам, что хочу видеть эту радость, когда они смотрят друг другу в глаза – и не нужно слов.

Все кипит: кровь, грудь, все. И я сказал, что именно это хочу видеть – этот бойцовский дух… и даже если люди думают, что мы мертвы, мы не мертвы», – сказал тренер.

Поражение Турции выбило ее из соревнований и обеспечило США, которые ранее в тот же день обыграли Австралию со счетом 2:0, первое место в группе.

Парагвай и Австралия в третьем туре сыграют между собой в Санта-Кларе, США, 26 июня и определят, кто займет второе место в квартете. Старт матча запланирован на 5:00 по киевскому времени.

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Иван Чирко Источник: Reuters
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