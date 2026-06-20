Михалик определил фаворита чемпионата мира
По мнению экс-защитника сборной Украины, президенту ФИФА не стоит злоупотреблять экспериментами
Бывший защитник национальной сборной Украины Тарас Михалик в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.
– Мне уже долгое время импонирует игра сборной Испании. Надеюсь, что пиренейцы подтвердят свой высокий класс и в этот раз. Хотя у испанцев в борьбе за чемпионский титул будет достаточно достойных конкурентов.
– Как вам новый формат ЧМ, когда в финальной части принимает участие сразу 48 сборных?
– Еще рано делать какие-то выводы, но убежден, что президенту ФИФА Джанни Инфантино не стоит злоупотреблять экспериментами и продолжать увеличивать количество финалистов. Это уже будет не футбольный мировой форум, а бизнес-проект.
– Пытаетесь не пропускать ни одной телетрансляции?
– К сожалению, об этом можно только мечтать. И хотя сейчас в отпуске, дел хватает. Тем более что уже через несколько дней «Колос», где помогаю Руслану Костышину, возобновит тренировочный процесс.
Пока выделю противостояние сборных Англии и Хорватии, которые продемонстрировали хорошую подготовку.
– В поединках первого тура взяли, как говорится, «на карандаш» какие-то домашние заготовки в исполнении участников?
– Если откровенно, то сейчас можно чем-то удивить только при розыгрыше стандартных положений. И в арсенале сборных Англии и Норвегии были оригинальные наработки, которые сказались.
– На ваш взгляд, следует ли ожидать громких неожиданностей?
– Поскольку турнирная дистанция очень длинная, то все возможно. Хотя склоняюсь к тому, что в полуфинальную стадию пробьются лишь гранды мирового футбола.
Ранее стало известно, что сборная Бразилии рискует остаться на ЧМ-2026 без одного из ключевых игроков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вратаря может в скором времени приобрести «Астон Вилла»
«Лунные звезды» потеряли шансы на выход из группы, играя весь второй тайм в большинстве