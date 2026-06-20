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Чемпионат мира
20 июня 2026, 11:08 | Обновлено 20 июня 2026, 11:09
379
0

Михалик определил фаворита чемпионата мира

По мнению экс-защитника сборной Украины, президенту ФИФА не стоит злоупотреблять экспериментами

20 июня 2026, 11:08 | Обновлено 20 июня 2026, 11:09
379
0
Михалик определил фаворита чемпионата мира
ФК Колос. Тарас Михалик
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Бывший защитник национальной сборной Украины Тарас Михалик в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, за какую сборную болеет на ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде.

– Мне уже долгое время импонирует игра сборной Испании. Надеюсь, что пиренейцы подтвердят свой высокий класс и в этот раз. Хотя у испанцев в борьбе за чемпионский титул будет достаточно достойных конкурентов.

– Как вам новый формат ЧМ, когда в финальной части принимает участие сразу 48 сборных?

– Еще рано делать какие-то выводы, но убежден, что президенту ФИФА Джанни Инфантино не стоит злоупотреблять экспериментами и продолжать увеличивать количество финалистов. Это уже будет не футбольный мировой форум, а бизнес-проект.

– Пытаетесь не пропускать ни одной телетрансляции?

– К сожалению, об этом можно только мечтать. И хотя сейчас в отпуске, дел хватает. Тем более что уже через несколько дней «Колос», где помогаю Руслану Костышину, возобновит тренировочный процесс.

Пока выделю противостояние сборных Англии и Хорватии, которые продемонстрировали хорошую подготовку.

– В поединках первого тура взяли, как говорится, «на карандаш» какие-то домашние заготовки в исполнении участников?

– Если откровенно, то сейчас можно чем-то удивить только при розыгрыше стандартных положений. И в арсенале сборных Англии и Норвегии были оригинальные наработки, которые сказались.

– На ваш взгляд, следует ли ожидать громких неожиданностей?

– Поскольку турнирная дистанция очень длинная, то все возможно. Хотя склоняюсь к тому, что в полуфинальную стадию пробьются лишь гранды мирового футбола.

Ранее стало известно, что сборная Бразилии рискует остаться на ЧМ-2026 без одного из ключевых игроков.

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чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу Мнение эксперта инсайд Тарас Михалик
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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