Новый тренер Нивы отказался оставить в клубе бывшего наставника команды

В Тернополе определяются с тренерским штабом «Нивы».

Как стало известно Sport.ua, среди помощников нового главного тренера «Нивы» Ивана Федыка не будет Ярослава Матвиива, который возглавлял тернопольскую перволиговую команду в конце прошлого сезона.

По имеющейся информации, одним из ассистентов Федыка будет Ярослав Мартынюк, с которым они вместе работали во львовском «Рухе». Не исключено, что тренером вратарей в «Ниве» будет Андрей Ковтун, находившийся в штабе Федыка в «Рухе».

Что касается Матвиива, то он должен в новом сезоне стать у руля второлигового ФК «Самбор-Нива-2».