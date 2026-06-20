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Украина. Первая лига
20 июня 2026, 10:53 | Обновлено 20 июня 2026, 11:09
773
0

Новый тренер Нивы отказался оставить в клубе бывшего наставника команды

Матвиива не будет среди помощников Федыка

20 июня 2026, 10:53 | Обновлено 20 июня 2026, 11:09
773
0
Новый тренер Нивы отказался оставить в клубе бывшего наставника команды
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В Тернополе определяются с тренерским штабом «Нивы».

Как стало известно Sport.ua, среди помощников нового главного тренера «Нивы» Ивана Федыка не будет Ярослава Матвиива, который возглавлял тернопольскую перволиговую команду в конце прошлого сезона.

По имеющейся информации, одним из ассистентов Федыка будет Ярослав Мартынюк, с которым они вместе работали во львовском «Рухе». Не исключено, что тренером вратарей в «Ниве» будет Андрей Ковтун, находившийся в штабе Федыка в «Рухе».

Что касается Матвиива, то он должен в новом сезоне стать у руля второлигового ФК «Самбор-Нива-2».

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чемпионат Украины по футболу инсайд Первая лига Украины Нива Тернополь Иван Федык тренеры Ярослав Мартынюк Андрей Ковтун
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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