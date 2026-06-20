Новый тренер Нивы отказался оставить в клубе бывшего наставника команды
Матвиива не будет среди помощников Федыка
В Тернополе определяются с тренерским штабом «Нивы».
Как стало известно Sport.ua, среди помощников нового главного тренера «Нивы» Ивана Федыка не будет Ярослава Матвиива, который возглавлял тернопольскую перволиговую команду в конце прошлого сезона.
По имеющейся информации, одним из ассистентов Федыка будет Ярослав Мартынюк, с которым они вместе работали во львовском «Рухе». Не исключено, что тренером вратарей в «Ниве» будет Андрей Ковтун, находившийся в штабе Федыка в «Рухе».
Что касается Матвиива, то он должен в новом сезоне стать у руля второлигового ФК «Самбор-Нива-2».
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