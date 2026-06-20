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Украина. Премьер лига
20 июня 2026, 09:54 |
209
0

Шестая команда УПЛ запланировала первые спарринги

На днях «Колос» начнет подготовку к новому сезону УПЛ

20 июня 2026, 09:54 |
209
0
Шестая команда УПЛ запланировала первые спарринги
ФК Колос
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Как стало известно Sport.ua, в воскресенье, 28 июня, «Колос» на своем поле проведет контрольный матч с перволиговой ЮКСА.

Также среди запланированных спаррингов – поединок с «Вересом» 10 июля.

Как уже сообщалось, в межсезонье «Колос» покинули вратарь Тимур Пузанков, который после завершения арендного соглашения вернулся в «Шахтер», и бывший капитан команды, защитник Валерий Бондаренко, у которого истек контракт.

Состав бело-черных пополнили голкипер Валентин Моргун (предыдущий клуб – «Динамо»), защитник Роман Гончаренко и нападающий Денис Ндукве (оба – «Верес»), а также лучший бомбардир чемпионата Албании, атакующий полузащитник Ирги Касалла («Вора»).

По итогам прошлого сезона «Колос» занял шестое место в Украинской Премьер-лиге, где команда неизменно выступает с 2019 года.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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