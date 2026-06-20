Уэйн Руни встал на защиту футболиста, который был удален в матче ЧМ-2026

Легендарный эксфутболист сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением об удалении игрока сборной Парагвая на чемпионате мира, который проходит в Канаде, США и Мексике.

Опытный вингер Мигель Альмирон получил красную в противостоянии с командой Турции, когда обратился к сопернику и закрыл рот рукой, чтобы окружающие не могли прочитать его слова.

«Я помню, что правило было введено из-за инцидента, произошедшего между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой».

ФИФА ввела это правило, чтобы можно было читать по губам, поскольку Престианни использовал расистские оскорбления против Винисиуса. Я не расист и рад видеть, что ФИФА прилагает все усилия, чтобы это остановить.

Это суровое наказание для Мигеля Альмирона, который, вероятно, не знал о правиле или забыл о нем и пострадал из-за этого. Он не смог сдержать эмоции, потому что чувствовал себя плохо, когда Парагвай остался в меньшинстве – вдевятером – после того, как повел в счете против Турции.

Я могу сказать вам, что ничего не ломает игрока сильнее, чем чувство вины за то, что подвел свою команду. Многие игроки, вероятно, станут жертвами этого нового правила ФИФА, потому что закрывать рот во время разговора можно, чтобы передать тактическую информацию, скрываясь от соперников.

Я не удивлюсь, если тренеры или игроки снова станут жертвами этого нового правила на турнире, потому что они могут увлечься, как это произошло с Мигелем Альмироном», – считает Руни.