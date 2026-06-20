Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэйн Руни встал на защиту футболиста, который был удален в матче ЧМ-2026
Чемпионат мира
20 июня 2026, 11:17 |
335
0

Уэйн Руни встал на защиту футболиста, который был удален в матче ЧМ-2026

Сборная Парагвая осталась без Мигеля Альмирона в противостоянии с командой Турции

20 июня 2026, 11:17 |
335
0
Уэйн Руни встал на защиту футболиста, который был удален в матче ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine. Мигель Альмирон
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Легендарный эксфутболист сборной Англии Уэйн Руни поделился мнением об удалении игрока сборной Парагвая на чемпионате мира, который проходит в Канаде, США и Мексике.

Опытный вингер Мигель Альмирон получил красную в противостоянии с командой Турции, когда обратился к сопернику и закрыл рот рукой, чтобы окружающие не могли прочитать его слова.

«Я помню, что правило было введено из-за инцидента, произошедшего между Винисиусом Жуниором и Джанлукой Престианни в матче Лиги чемпионов между «Реалом» и «Бенфикой».

ФИФА ввела это правило, чтобы можно было читать по губам, поскольку Престианни использовал расистские оскорбления против Винисиуса. Я не расист и рад видеть, что ФИФА прилагает все усилия, чтобы это остановить.

Это суровое наказание для Мигеля Альмирона, который, вероятно, не знал о правиле или забыл о нем и пострадал из-за этого. Он не смог сдержать эмоции, потому что чувствовал себя плохо, когда Парагвай остался в меньшинстве – вдевятером – после того, как повел в счете против Турции.

Я могу сказать вам, что ничего не ломает игрока сильнее, чем чувство вины за то, что подвел свою команду. Многие игроки, вероятно, станут жертвами этого нового правила ФИФА, потому что закрывать рот во время разговора можно, чтобы передать тактическую информацию, скрываясь от соперников.

Я не удивлюсь, если тренеры или игроки снова станут жертвами этого нового правила на турнире, потому что они могут увлечься, как это произошло с Мигелем Альмироном», – считает Руни.

По теме:
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира Германия – Кот-д'Ивуар
Бразилия снова стала лучшей по количеству забитых мячей на ЧМ
Защитник ПСЖ предстанет перед судом из-за обвинений в изнасиловании
ЧМ-2026 по футболу сборная Парагвая по футболу сборная Турции по футболу Мигель Альмирон Уэйн Руни удаление (красная карточка)
Николай Тытюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19 июня 2026, 11:38 6
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана

Сидорчук будет работать в структуре клуба

Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Теннис | 19 июня 2026, 16:05 0
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине
Определены первые две полуфиналистки турнира WTA 500 в Берлине

Джессика Пегула и Линда Носкова переиграли Мэдисон Киз и Паулу Бадосу соответственно

Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Футбол | 19.06.2026, 11:01
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Буткевич и Суркис договорились о полноценном трансфере футболиста Динамо
Удивил заявлением. Россиянин хочет все титулы супертяжелого веса
Бокс | 20.06.2026, 03:55
Удивил заявлением. Россиянин хочет все титулы супертяжелого веса
Удивил заявлением. Россиянин хочет все титулы супертяжелого веса
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с будущим Супряги и Маткевича
Футбол | 20.06.2026, 10:15
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с будущим Супряги и Маткевича
ОФИЦИАЛЬНО. Эпицентр определился с будущим Супряги и Маткевича
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
19.06.2026, 08:32 15
Футбол
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 25
Футбол
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
ОФИЦИАЛЬНО. Два львовских клуба объявили об объединении усилий
19.06.2026, 09:23
Футзал
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
18.06.2026, 10:43 1
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
Рефери боя Усик – Верховен сделал официальное заявление
20.06.2026, 07:02 1
Бокс
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
Определена судьба Лунина. Моуриньо выбрал стартовый состав Реала
19.06.2026, 10:52 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем