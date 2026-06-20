Динамо подпишет форварда из топ-клуба перед стартом в Лиге Европы

Киевское «Динамо» подпишет молодого талантливого форварда, который выступает за один из топ-клубов Европы, перед стартом в Лиге Европы. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас:

«Клуб сейчас очень и очень близко находится от подписания форварда с европейским паспортом. Молодой европейский нападающий действительно может прийти из топ-клуба.

Контракт с «бело-синими» начнет действовать с июля. Принципиальная уже есть договоренность, он приходит свободным агентом, у него контракт истекает с его клубом. Молодой и перспективный», – рассказал журналист.

Подопечные Игоря Костюка начнут свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где сыграют против румынской «Университати» Клуж.

«Бело-синие» продолжают активную работу на трансферном рынке и уже подписали двух футболистов – голкипера Илью Ольхового и защитника Томаша Кендзеру.