Динамо подпишет форварда из топ-клуба перед стартом в Лиге Европы
Главный тренер киевской команды Игорь Костюк получит усиление перед матчем первого раунда
Киевское «Динамо» подпишет молодого талантливого форварда, который выступает за один из топ-клубов Европы, перед стартом в Лиге Европы. Об этом сообщил инсайдер Игорь Бурбас:
«Клуб сейчас очень и очень близко находится от подписания форварда с европейским паспортом. Молодой европейский нападающий действительно может прийти из топ-клуба.
Контракт с «бело-синими» начнет действовать с июля. Принципиальная уже есть договоренность, он приходит свободным агентом, у него контракт истекает с его клубом. Молодой и перспективный», – рассказал журналист.
Подопечные Игоря Костюка начнут свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где сыграют против румынской «Университати» Клуж.
«Бело-синие» продолжают активную работу на трансферном рынке и уже подписали двух футболистов – голкипера Илью Ольхового и защитника Томаша Кендзеру.
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