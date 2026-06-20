ФОТО. Гол и ассист. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Гаити
Винисиус Жуниор сыграл ключевую роль в разгромной победе селесао со счетом 3:0
Звездный Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 2-го тура группы С чемпионата мира 2026 против Гаити.
20 июня бразильцы переиграли соперников со счетом 3:0 на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.
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Винисиус отметился голом и ассистом на Матеуса Кунью, который оформил дубль. Винисиус был активен на протежении всего своего игрового времени (провел на поле 81 минуту) и получил заслуженную индивидуальную награду.
Бразилия за два тура набрала 4 очка и практически гарантировала себе выход в плей-офф. В стартовом матче ЧМ-2026 селесао сыграли вничью с Марокко, а в третьем туре подопечные Карло Анчелотти поборются с Шотландией.
ЧМ-2026. Группа С
Второй тур. 20 июня
Бразилия – Гаити – 3:0
Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3
ФОТО. Гол и ассист. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Гаити
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