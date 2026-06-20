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Чемпионат мира
20 июня 2026, 06:35 |
534
0

ФОТО. Гол и ассист. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Гаити

Винисиус Жуниор сыграл ключевую роль в разгромной победе селесао со счетом 3:0

20 июня 2026, 06:35 |
534
0
ФОТО. Гол и ассист. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Гаити
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор
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Звездный Винисиус Жуниор признан лучшим игроком матча 2-го тура группы С чемпионата мира 2026 против Гаити.

20 июня бразильцы переиграли соперников со счетом 3:0 на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии.

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Винисиус отметился голом и ассистом на Матеуса Кунью, который оформил дубль. Винисиус был активен на протежении всего своего игрового времени (провел на поле 81 минуту) и получил заслуженную индивидуальную награду.

Бразилия за два тура набрала 4 очка и практически гарантировала себе выход в плей-офф. В стартовом матче ЧМ-2026 селесао сыграли вничью с Марокко, а в третьем туре подопечные Карло Анчелотти поборются с Шотландией.

ЧМ-2026. Группа С

Второй тур. 20 июня

Бразилия – Гаити – 3:0

Голы: Матеус Кунья, 23, 36, Винисиус Жуниор, 45+3

ФОТО. Гол и ассист. Назван лучший игрок матча ЧМ-2026 Бразилия – Гаити

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine

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Винисиус Жуниор ЧМ-2026 по футболу фото лучший игрок сборная Бразилии по футболу сборная Гаити по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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