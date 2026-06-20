ВИДЕО. Звездный футболист продавал стикеры Panini в Нью-Йорке
Магуайр не поехал на ЧМ, но все равно засветился на турнире
Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, которого Томас Тухель не включил в состав сборной Англии на чемпионат мира, оказался в центре курьезного эпизода.
В соцсетях разлетелось видео из Нью-Йорка, где английского футболиста заметили возле точки со стикерами Panini. На кадрах Магуайр находится среди болельщиков и участников фан-активации, связанной с официальной коллекцией стикеров к ЧМ-2026.
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Ранее западные медиа сообщали, что Магуайр действительно находился в США и должен был появиться на фан-мероприятии в Нью-Йорке. Это произошло уже после того, как защитник остался вне заявки сборной Англии на мундиаль.
Сам Магуайр ранее признавался, что тяжело воспринял решение Тухеля не включать его в состав на турнир.
Pues a Maguire le ha sabido mal no ir al mundial que se ha puesto a vender sobres del álbum en New York 😭 pic.twitter.com/ZckMTHz72Q— Jeff (@JeffFcb14) June 19, 2026
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