ВИДЕО. Звездный футболист продавал стикеры Panini в Нью-Йорке

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр, которого Томас Тухель не включил в состав сборной Англии на чемпионат мира, оказался в центре курьезного эпизода.

В соцсетях разлетелось видео из Нью-Йорка, где английского футболиста заметили возле точки со стикерами Panini. На кадрах Магуайр находится среди болельщиков и участников фан-активации, связанной с официальной коллекцией стикеров к ЧМ-2026.

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Ранее западные медиа сообщали, что Магуайр действительно находился в США и должен был появиться на фан-мероприятии в Нью-Йорке. Это произошло уже после того, как защитник остался вне заявки сборной Англии на мундиаль.

Сам Магуайр ранее признавался, что тяжело воспринял решение Тухеля не включать его в состав на турнир.