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20 июня 2026, 03:22 | Обновлено 20 июня 2026, 03:24
109
0

ВИДЕО. Звезд сборной Германии досмотрели перед матчем ЧМ

Немецкие футболисты прошли тщательный контроль перед перелетом в Торонто

20 июня 2026, 03:22 | Обновлено 20 июня 2026, 03:24
109
0
ВИДЕО. Звезд сборной Германии досмотрели перед матчем ЧМ
Bild. Мануэль Нойер
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Сборная Германии столкнулась с необычной процедурой безопасности во время чемпионата мира.

Перед вылетом из США в Канаду футболистов немецкой команды проверили прямо на взлетной полосе возле самолета. По информации BILD, игроки проходили паспортный контроль, проверку сумок, а также досмотр с помощью металлоискателей.

Процедура прошла в аэропорту Smith Reynolds Airport в Winston-Salem. Оттуда сборная Германии отправилась в Торонто, где проведет второй матч группового этапа ЧМ-2026 против Кот-д’Ивуара.

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Особое внимание немецких СМИ привлек Лерой Сане, который прибыл на посадку в солнцезащитных очках и желтой шапке. Перед проверкой футболисту пришлось на короткое время снять аксессуар.

При этом немецкие СМИ отмечают, что речь идет не об отдельном инциденте или подозрениях в отношении футболистов. Такой контроль соответствует протоколу FIFA на чемпионате мира: команды не проходят через обычные терминалы аэропортов, а их подвозят непосредственно к самолетам.

В стартовом матче ЧМ-2026 сборная Германии разгромила Кюрасао со счетом 7:1.

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Максим Лапченко Источник: Bild
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