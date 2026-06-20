ВИДЕО. Звезд сборной Германии досмотрели перед матчем ЧМ

Сборная Германии столкнулась с необычной процедурой безопасности во время чемпионата мира.

Перед вылетом из США в Канаду футболистов немецкой команды проверили прямо на взлетной полосе возле самолета. По информации BILD, игроки проходили паспортный контроль, проверку сумок, а также досмотр с помощью металлоискателей.

Процедура прошла в аэропорту Smith Reynolds Airport в Winston-Salem. Оттуда сборная Германии отправилась в Торонто, где проведет второй матч группового этапа ЧМ-2026 против Кот-д’Ивуара.

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Особое внимание немецких СМИ привлек Лерой Сане, который прибыл на посадку в солнцезащитных очках и желтой шапке. Перед проверкой футболисту пришлось на короткое время снять аксессуар.

При этом немецкие СМИ отмечают, что речь идет не об отдельном инциденте или подозрениях в отношении футболистов. Такой контроль соответствует протоколу FIFA на чемпионате мира: команды не проходят через обычные терминалы аэропортов, а их подвозят непосредственно к самолетам.

В стартовом матче ЧМ-2026 сборная Германии разгромила Кюрасао со счетом 7:1.