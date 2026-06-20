ВИДЕО. Его называли новым Месси, а теперь он выпустил музыкальный трек

Бывший вундеркинд «Барселоны» Ансу Фати неожиданно напомнил о себе не футбольными новостями.

23-летний испанский вингер, которого когда-то называли одним из главных наследников Лионеля Месси в каталонском клубе, выпустил свой дебютный музыкальный трек «Sea como sea».

Композиция уже появилась на YouTube-канале футболиста. Ранее Фати также публиковал фрагмент песни в TikTok, где ролик быстро стал вирусным, собрав миллионы просмотров и сотни тысяч лайков.

Многие болельщики были удивлены таким поворотом в карьере игрока. В комментариях фанаты вспоминали, что еще несколько лет назад Фати считался будущей звездой мирового футбола.

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Ансу прошел академию «Барселоны» Ла Масию, стал самым молодым автором гола в истории клуба, а также остается самым молодым футболистом, забивавшим в Лиге чемпионов.

После ухода Месси из «Барселоны» Фати получил легендарный 10-й номер, однако серьезные травмы сильно повлияли на развитие его карьеры.

В прошлом сезоне футболист выступал на правах аренды за «Монако», где забил 12 голов в 30 матчах. Ожидается, что французский клуб выкупит игрока за 11 миллионов евро.

Параллельно Фати развивает музыкальное направление. Его стиль описывают как сочетание Afrobeats Latino, регетона и амапиано.