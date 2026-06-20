Бразилия – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы С ЧМ-2026 20 июня в 03:30
20 июня сборные Бразилии и Гаити проведут матч второго тура группы С чемпионата мира 2026.
Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча начнется в 03:30 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Бразилией и Гаити в квартете С на мундиале играют команды Шотландии и Марокко.
Наставник Бразилии – Карло Анчелотти. Сборную Гаити тренирует Себастьен Минье.
Календарь и результаты матчей в группе B ЧМ-2026:
- 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
- 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
- 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко
- 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити
- 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия
- 25.06. 01:00. Марокко – Гаити
Бразилия – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.
Группа С
|Группа С
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Шотландия
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|3
|2
|Марокко
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|1
|3
|Бразилия
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко
|1
|4
|Гаити
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия
|0
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События матча
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