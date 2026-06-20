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Чемпионат мира
Бразилия
20.06.2026 03:30 – перерыв 3 : 0
Гаити
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Чемпионат мира
20 июня 2026, 03:30 |
820
0

Бразилия – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 2-го тура группы С ЧМ-2026 20 июня в 03:30

20 июня 2026, 03:30 |
820
0
Бразилия – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карло Анчелотти и Себастьен Минье
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20 июня сборные Бразилии и Гаити проведут матч второго тура группы С чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча начнется в 03:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вместе с Бразилией и Гаити в квартете С на мундиале играют команды Шотландии и Марокко.

Наставник Бразилии – Карло Анчелотти. Сборную Гаити тренирует Себастьен Минье.

Календарь и результаты матчей в группе B ЧМ-2026:

  • 14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1
  • 14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1
  • 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко
  • 20.06. 03:30. Бразилия – Гаити
  • 25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия
  • 25.06. 01:00. Марокко – Гаити

Бразилия – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Бразилия – Гаити
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Трансляция матча В эфире

Группа С

Группа С Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Шотландия 1 1 0 0 1 - 0 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 3
2 Марокко 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 01:00 Шотландия - Марокко14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1
3 Бразилия 1 0 1 0 1 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Бразилия 1:1 Марокко 1
4 Гаити 1 0 0 1 0 - 1 20.06.26 03:30 Бразилия - Гаити14.06.26 Гаити 0:1 Шотландия 0
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События матча

45’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Винисиус Жуниор (Бразилия), асcист Лукас Пакета.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Бразилия), асcист Винисиус Жуниор.
23’
ГОЛ ! Мяч забил Матеус Кунья (Бразилия).
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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