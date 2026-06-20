20 июня сборные Бразилии и Гаити проведут матч второго тура группы С чемпионата мира 2026.

Поединок пройдет на стадионе Линкольн Файненшел Филд в Филадельфии. Встреча начнется в 03:30 по Киеву.

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Вместе с Бразилией и Гаити в квартете С на мундиале играют команды Шотландии и Марокко.

Наставник Бразилии – Карло Анчелотти. Сборную Гаити тренирует Себастьен Минье.

Календарь и результаты матчей в группе B ЧМ-2026:

14.06. 01:00. Бразилия – Марокко – 1:1

14.06. 04:00. Гаити – Шотландия – 0:1

– 0:1 20.06. 01:00. Шотландия – Марокко

20.06. 03:30. Бразилия – Гаити

25.06. 01:00. Шотландия – Бразилия

25.06. 01:00. Марокко – Гаити

Бразилия – Гаити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Группа С