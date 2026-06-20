Полесье нашло замену Гуцуляку. Буткевич потратит большие деньги

Житомирское «Полесье» близко к подписанию контракта с вингером сборной Кабо-Верде Леандру Андраде, который в настоящее время выступает за азербайджанский «Карабах».

По информации источника, 26-летний футболист является одним из приоритетных кандидатов для усиления правого фланга атаки и станет потенциальной заменой Алексею Гуцуляку.

Андраде последние пять сезонов провел в чемпионате Азербайджана, где стабильно выступал за «Карабах». В прошлом сезоне он также участвовал в матчах Лиги чемпионов, где отличился тремя забитыми голами. Один из голов он забил в ворота португальской «Бенфики», за которую выступает украинский вратарь Анатолий Трубин.

Сообщается, что потенциальная сумма трансфера может составить 4-5 миллионов евро.