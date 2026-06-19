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WTA
19 июня 2026, 19:35 |
958
0

WTA 500 Бад-Хомбург. Жребий: с кем может сыграть Свитолина в 1/8 финала?

Элина получила третий номер посева и начнет выступления со второго раунда

19 июня 2026, 19:35 |
958
0
WTA 500 Бад-Хомбург. Жребий: с кем может сыграть Свитолина в 1/8 финала?
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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Украинская теннисистка Элина Свитолина сыграет на травяном турнире WTA 500 в Бад-Хомбурге, Германия.

19 июня состоялась жеребьевка пятисотника. Свитолина получила третий номер посева и начнет выступления со второго раунда.

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Первая соперница Элины определится в поединке Людмила Самсонова – Катерина Синякова.

Первая ракетка турнира – Ига Свентек. Вторая сеяная – Мирра Андреева.

Матчи основной сетки в Бад-Хомбурге пройдут с 21 по 27 июня – за неделю до старта Уимблдона-2026.

WTA 500 Бад-Хомбург. Потенциальные четвертьфиналы по посеву

  • Ига Свентек [1] – Линда Носкоа [5]
  • Каролина Мухова [4] – Диана Шнайдер [7]
  • Ива Йович [8] – Элина Свитолина [3]
  • Наоми Осака [6] – Мирра Андреева [2]

Турнирная сетка WTA 500 в Бад-Хомбурге

Верхняя часть сетки

Нижняя часть сетки

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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