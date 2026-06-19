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  4. Виталий Буяльский болеет за три команды на ЧМ-2026
Чемпионат мира
19 июня 2026, 18:20 |
777
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Виталий Буяльский болеет за три команды на ЧМ-2026

Виталий Буяльский объяснил свой выбор

19 июня 2026, 18:20 |
777
1 Comments
Виталий Буяльский болеет за три команды на ЧМ-2026
ФК Динамо Киев. Виталий Буяльский
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Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский дал оценку фаворитам чемпионата мира

«Конечно, слежу за чемпионатом мира. Смотрю только матчи, которые начинаются в 20:00 или в 22:00, а проходящие ночью поединки просматриваю уже в формате результатов и обзоров. Хотелось бы, чтобы турнир выиграла одна из трех сборных – Аргентина, Испания или Англия», – заявил Буяльский.

«Мне нравится стиль игры Испании. Аргентина уже выигрывала чемпионат мира, но я хотел бы, чтобы она сделала это еще раз. К тому же мне импонирует Лионель Месси, и сама команда очень сильная. Что касается Англии, то там собраны футболисты высочайшего уровня и класса, но эта сборная давно не добывалась больших титулов, поэтому хочется, чтобы на этот раз у них все получилось», – считает игрок.

«Конечно, ночные матчи доставляют определенные неудобства. Смотреть футбол в четыре или пять утра, а потом идти на работу или тренировки – не слишком комфортно. Думаю, поэтому в Украине многие не будут следить за ночными поединками. Тем более, во время сборов нужно восстанавливаться, ведь у нас впереди по две тренировки в день, поэтому времени на ночные просмотры практически не будет», – добавил хавбек «Динамо».

Аргентина одолела Алжир в стартовом матче (3:0), Испания не смогла забить Кабо-Верде (0:0), а англичане были сильнее хорватов (4:2).

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Руслан Полищук Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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В чомусь можна поспівчувати футболістам з Європи, які обмежені режимом, їм треба рано вставати на тренування, і не можуть собі дозволити нічні перегляди...😌
А ми от вночі стали свідками неймовірних 6-0 🤩🇨🇦
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