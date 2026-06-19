Элина Свитолина – Александра Эала. Прогноз, анонс на матч WTA 500 в Берлине

19 июня в четвертьфинале турнира в Берлине свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 8) и Александра Эала (WTA 35).

Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинская спортсменка показывает теннис топ-уровня в этом сезоне, на ее счету 35 побед в 43 встречах. Пока Свитолиной не принципиально на каком покрытии играть, в этом году она выиграла турнир в Окленде на харде, а в Риме на грунте.

Все легко складывается и на первом травяном турнире года в Берлине, где удалось начать с победы над «нейтралкой» Калинской – 6:1, 4:1 и соперница снялась. Не был продолжительным и матч против немки Евы Лис – 6:3, 6:2. Часто видно, что Элина контролирует игру, она может прибавить в нужный момент. В потенциальном полуфинале украинка сыграет с Линдой Носковой.

Александра Эала

Филиппинскую спортсменку хорошо знают любители тенниса, ведь она играет в силу крепкого середняка. Эале всего 21 год, но она провела пять полноценных сезонов в Туре. Слабым местом спортсменки является игра на грунте, здесь она стабильно проваливается. При этом Александра неплохо выглядит на траве, она уже выиграла турнир WTA 125 в Бирмингеме на этом покрытии. Из других хороших выступлений этого сезона можно вспомнить полуфинал в Окленде и четвертьфинал в Дубае.

В Берлине Эала начала с победы над опытной хорваткой Донной Векич 7:5, 6:4, во втором круге теннисистка с идентичным счетом обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину.

Прогноз

Теннисистки между собой никогда не играли, а в этой встрече Свитолина котируется явным фаворитом. Я согласен с тем, что украинка имеет больше шансов на победу, но Эала в хорошей форме и отлично выглядит на траве, по этой причине я жду от нее серьезного сопротивления.

Отмечу тот факт, что филиппинская теннисистка на 11 лет младше соперницы. Я жду интересной борьбы и ставлю на тотал больше 18,5 геймов за 1,77.