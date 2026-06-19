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WTA
19 июня 2026, 16:45 | Обновлено 19 июня 2026, 17:09
1426
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Элина Свитолина – Александра Эала. Прогноз, анонс на матч WTA 500 в Берлине

Поединок 1/4 финала начнется 19 июня ориентировочно в 18:30 по Киеву

19 июня 2026, 16:45 | Обновлено 19 июня 2026, 17:09
1426
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Элина Свитолина – Александра Эала. Прогноз, анонс на матч WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
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19 июня в четвертьфинале турнира в Берлине свою встречу проведут Элина Свитолина (WTA 8) и Александра Эала (WTA 35).

Начало матча запланировано на 18:30 по киевскому времени.

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Элина Свитолина

Украинская спортсменка показывает теннис топ-уровня в этом сезоне, на ее счету 35 побед в 43 встречах. Пока Свитолиной не принципиально на каком покрытии играть, в этом году она выиграла турнир в Окленде на харде, а в Риме на грунте.

Все легко складывается и на первом травяном турнире года в Берлине, где удалось начать с победы над «нейтралкой» Калинской – 6:1, 4:1 и соперница снялась. Не был продолжительным и матч против немки Евы Лис – 6:3, 6:2. Часто видно, что Элина контролирует игру, она может прибавить в нужный момент. В потенциальном полуфинале украинка сыграет с Линдой Носковой.

Александра Эала

Филиппинскую спортсменку хорошо знают любители тенниса, ведь она играет в силу крепкого середняка. Эале всего 21 год, но она провела пять полноценных сезонов в Туре. Слабым местом спортсменки является игра на грунте, здесь она стабильно проваливается. При этом Александра неплохо выглядит на траве, она уже выиграла турнир WTA 125 в Бирмингеме на этом покрытии. Из других хороших выступлений этого сезона можно вспомнить полуфинал в Окленде и четвертьфинал в Дубае.

В Берлине Эала начала с победы над опытной хорваткой Донной Векич 7:5, 6:4, во втором круге теннисистка с идентичным счетом обыграла вторую ракетку мира Елену Рыбакину.

Прогноз

Теннисистки между собой никогда не играли, а в этой встрече Свитолина котируется явным фаворитом. Я согласен с тем, что украинка имеет больше шансов на победу, но Эала в хорошей форме и отлично выглядит на траве, по этой причине я жду от нее серьезного сопротивления.

Отмечу тот факт, что филиппинская теннисистка на 11 лет младше соперницы. Я жду интересной борьбы и ставлю на тотал больше 18,5 геймов за 1,77.

Прогноз Sport.ua
Элина Свитолина
19.06.2026 -
18:30
Александра Эала
Тотал больше 18.5 1.77 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Элина Свитолина Александра Эала WTA Берлин прогнозы прогнозы на теннис
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Вболіватимемо за Еліну!
Між тим Анастасія Соболєва вийшла у півфінал WTA125 в Брешії, Італія, 
а Дар'я Єсипчук - у W15 в Бухаресті, Румунія (не віддала у чвертьфіналі жодного гейму, 6-0, 6-0)
Успіхів Дівчатам у півфіналах!)
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+3
Там Бартункова виносить бульботрона.
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