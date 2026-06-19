Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. НАГОРНЯК: «Бразилия разочаровала. Они вышли, как на карнавал»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 14:39 |
85
0

НАГОРНЯК: «Бразилия разочаровала. Они вышли, как на карнавал»

Бразильцы несерьезно относятся к соперникам на ЧМ-2026

19 июня 2026, 14:39 |
85
0
НАГОРНЯК: «Бразилия разочаровала. Они вышли, как на карнавал»
ФК Эпицентр. Сергей Нагорняк
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2026.

В первом матче группового этапа команда Карло Анчелотти сыграла вничью с Марокко (1:1). Нагорняк считает, что бразильцы несерьезно отнеслись к этой встрече.

«Меня, например, Бразилия совершенно разочаровала. У меня сложилось такое впечатление, что они вышли как на карнавал: мол, мы сейчас здесь с марокканцами потанцуем. По самой структуре игры, по всем параметрам, ну, Марокко, мне казалось, намного сильнее», — сказал он.

Следующий матч Бразилия сыграет в ночь на 20 июня против Гаити.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Участники ЧМ впечатляют физической подготовкой»
В Аргентине заявили о смерти отца Месси. Возник скандал, вмешался президент
Проклятие статуи Рокки. В Пенсильвании пугают фанов, приехавших на ЧМ-2026
сборная Бразилии по футболу Сергей Нагорняк сборная Марокко по футболу ЧМ-2026 по футболу Карло Анчелотти
Андрей Плыгун Источник: YouTube
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Теннис | 18 июня 2026, 20:12 18
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина
Рыбакина вылетела! Определена соперница Свитолиной в 1/4 финала Берлина

Элина встретится с Александрой Эалой, которая сенсационно обыграла Елену Рыбакину

Стало известно, какую цену Заря выставила за бразильца Джордана
Футбол | 19 июня 2026, 13:56 0
Стало известно, какую цену Заря выставила за бразильца Джордана
Стало известно, какую цену Заря выставила за бразильца Джордана

Луганская команда готова к переговорам

Динамо вернет своего бывшего капитана
Футбол | 19.06.2026, 11:38
Динамо вернет своего бывшего капитана
Динамо вернет своего бывшего капитана
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
Футбол | 19.06.2026, 08:32
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
В ФИФА вынесли вердикт по Месси после скандала на ЧМ-26. Заявление Коллины
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
Футбол | 18.06.2026, 16:47
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Утвержден состав Первой и Второй лиг Украины 2026/27
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
Чисора объяснил, почему Усик не хочет боксировать с Кабайелом
17.06.2026, 17:34
Бокс
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 119
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22 1
Бокс
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
Милевский назвал фаворитов ЧМ 2026: «Я хочу увидеть его в финале»
18.06.2026, 16:52 12
Футбол
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
Свитолина уверенно пробилась в четвертьфинал турнира WTA 500 в Берлине
18.06.2026, 14:51 13
Теннис
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 4
Футбол
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
17.06.2026, 16:06
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем