НАГОРНЯК: «Бразилия разочаровала. Они вышли, как на карнавал»
Бразильцы несерьезно относятся к соперникам на ЧМ-2026
Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2026.
В первом матче группового этапа команда Карло Анчелотти сыграла вничью с Марокко (1:1). Нагорняк считает, что бразильцы несерьезно отнеслись к этой встрече.
«Меня, например, Бразилия совершенно разочаровала. У меня сложилось такое впечатление, что они вышли как на карнавал: мол, мы сейчас здесь с марокканцами потанцуем. По самой структуре игры, по всем параметрам, ну, Марокко, мне казалось, намного сильнее», — сказал он.
Следующий матч Бразилия сыграет в ночь на 20 июня против Гаити.
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