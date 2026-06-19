НАГОРНЯК: «Бразилия разочаровала. Они вышли, как на карнавал»

Главный тренер «Эпицентра» Сергей Нагорняк высказался о выступлении сборной Бразилии на ЧМ-2026.

В первом матче группового этапа команда Карло Анчелотти сыграла вничью с Марокко (1:1). Нагорняк считает, что бразильцы несерьезно отнеслись к этой встрече.

«Меня, например, Бразилия совершенно разочаровала. У меня сложилось такое впечатление, что они вышли как на карнавал: мол, мы сейчас здесь с марокканцами потанцуем. По самой структуре игры, по всем параметрам, ну, Марокко, мне казалось, намного сильнее», — сказал он.