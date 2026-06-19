«Мы очень хотим». Ротань рассказал о планах Полесья на еврокубки
Житомиряне рассчитывают выступить в основной стадии Лиги конференций
Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о перспективах команды в Лиге конференций.
«У нас запланировано восемь контрольных матчей. Поэтому очень важно, чтобы мы сейчас подготовились и подошли к еврокубкам в отличной боевой форме. Мы очень хотим попасть в группу и будем делать для этого всё возможное. Чтобы в первую очередь порадовать наших болельщиков», – пояснил специалист.
«Полесье» сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций против датского «Копенгагена». Первый матч запланирован на 23 июля. Вторая встреча состоится 30 июля.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Стороны подписали контракт на два года
Вратаря может в скором времени приобрести «Астон Вилла»