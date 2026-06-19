«Мы очень хотим». Ротань рассказал о планах Полесья на еврокубки

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о перспективах команды в Лиге конференций.

«У нас запланировано восемь контрольных матчей. Поэтому очень важно, чтобы мы сейчас подготовились и подошли к еврокубкам в отличной боевой форме. Мы очень хотим попасть в группу и будем делать для этого всё возможное. Чтобы в первую очередь порадовать наших болельщиков», – пояснил специалист.