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  4. «Мы очень хотим». Ротань рассказал о планах Полесья на еврокубки
Украина. Премьер лига
19 июня 2026, 15:31 |
468
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«Мы очень хотим». Ротань рассказал о планах Полесья на еврокубки

Житомиряне рассчитывают выступить в основной стадии Лиги конференций

19 июня 2026, 15:31 |
468
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«Мы очень хотим». Ротань рассказал о планах Полесья на еврокубки
ФК Полісся. Руслан Ротань
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Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань высказался о перспективах команды в Лиге конференций.

«У нас запланировано восемь контрольных матчей. Поэтому очень важно, чтобы мы сейчас подготовились и подошли к еврокубкам в отличной боевой форме. Мы очень хотим попасть в группу и будем делать для этого всё возможное. Чтобы в первую очередь порадовать наших болельщиков», – пояснил специалист.

«Полесье» сыграет во втором квалификационном раунде Лиги конференций против датского «Копенгагена». Первый матч запланирован на 23 июля. Вторая встреча состоится 30 июля.

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Руслан Ротань Лига конференций Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Андрей Плыгун Источник: ФК Полесье
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