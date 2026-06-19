Виталий ПОНОМАРЕВ: «Участники ЧМ впечатляют физической подготовкой»

Главный тренер ЛНЗ Виталий Пономарев в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, следит ли он за ходом событий на ЧМ, который проходит в США, Мексике и Канаде:

– Стараюсь не пропускать ни одного матча. Все же речь идет не о рядовом турнире, ведь отношения выясняют представители разных континентов, разных игровых философий. К тому же следует акцентировать внимание и на том, что для нескольких «звезд» мирового футбола это последнее выступление на соревнованиях такого ранга. Поэтому понятно их желание, чтобы все кончилось на мажорной ноте.

– Многие эксперты в своих комментариях утверждают, что нынешний формат проведения ЧМ негативно сказывается на спортивном принципе.

– На эту тему можно долго дискутировать. Хотя очевидно, что дальше увеличивать количество участников финальной части не стоит. Иначе отпадет необходимость в отборочных состязаниях.

С другой стороны, нельзя сказать, что увеличив количество финалистов организаторы ЧМ сильно прогадали. Сейчас за исключением нескольких сборных, остальные производят хорошее впечатление. Это сказывается прежде всего на конкуренции, когда даже грандам европейского футбола трудно приходится в баталиях с представителями других континентов, с которыми раньше у них не было проблем.

– В поединках стартового тура вы увидели в действиях участников ЧМ какие-то домашние заготовки?

– Знаете, сейчас уже сложно чем-то удивить. Нет доминирования какой-либо тактической схемы, в зависимости от хода событий участники легко проводят перестроение.

Что бросается в глаза, так это отличная атлетическая готовность участников. Чувствуется, что все сборные подошли к ЧМ в боевой спортивной форме. Это позволяет им поддерживать высокий темп, а в случае необходимости – прибавлять. Другое дело, что в решающий момент может подводить исполнительное мастерство. Все же, напряжение – колоссальное.

– Можете назвать сборную, которой симпатизируете?

– Нет, такой нет, хотя склоняюсь к тому, что чемпионский титул получит кто-то из квартета: Франция, Испания, Аргентина, Англия. Но думаю, что до стадии полуфиналов не обойдется без сюрпризов.