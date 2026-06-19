Огромное предложение. Реал договорился о контракте с чемпионом мира

Мадридский «Реал» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику лондонского «Челси» Энцо Фернандесу, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, «королевский» клуб уже согласовал все условия личного контракта с 25-летним футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2032 года.

Теперь «сливочные» готовят «огромное предложение» для «Челси».

В сезоне 2025/26 Энцо Фернандес провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее Энцо Фернандес определился со своим будущим.