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  4. Огромное предложение. Реал договорился о контракте с чемпионом мира
Испания
19 июня 2026, 19:17 |
179
0

Огромное предложение. Реал договорился о контракте с чемпионом мира

Энцо Фернандес может покинуть Челси

19 июня 2026, 19:17 |
179
0
Огромное предложение. Реал договорился о контракте с чемпионом мира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Мадридский «Реал» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику лондонского «Челси» Энцо Фернандесу, сообщает известный журналист Николо Скира.

По информации источника, «королевский» клуб уже согласовал все условия личного контракта с 25-летним футболистом. Соглашение рассчитано до лета 2032 года.

Теперь «сливочные» готовят «огромное предложение» для «Челси».

В сезоне 2025/26 Энцо Фернандес провел 54 матча на клубном уровне, отличившись 15 забитыми мячами и 7 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее Энцо Фернандес определился со своим будущим.

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Дмитрий Вус Источник: Николо Скира
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