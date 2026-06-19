Ливерпуль подписал 28-го испанца в своей истории

22-летний вингер Виктор Муньос стал 28-м испанским футболистом в истории Ливерпуля.

Больше испанцев, среди легионеров «красных» были только шотландцы (139), валлийцы (40) и ирландцы (29).

Страны с самым большим количеством легионеров в истории Ливерпуля

139 – Шотландия

40 – Уэльс

29 – Ирландия

28 – Испания

19 – Франция

13 – Нидерланды

13 – Северная Ирландия

11 – Бразилия

10 – Германия

9 – ЮАР

Рекордсменом среди испанцев по количеству сыгранных матчей в составе Ливерпуля во всех турнирах является Пепе Рейна (394).

Испанцы с наибольшим количеством сыгранных матчей за Ливерпуль во всех турнирах

394 – Пепе Рейна

210 – Хаби Алонсо

142 – Фернандо Торрес

141 – Альберто Морено

121 – Луис Гарсия

99 – Хосе Энрике

98 – Тиаго Алькантара

98 – Альваро Арбелоа

61 – Фернандо Морьентес

56 – Альберт Риера

Лучший испанский бомбардир в истории Ливерпуля во всех турнирах – Фернандо Торрес (81).

Испанцы с наибольшим количеством забитых мячей за Ливерпуль во всех турнирах