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Англия
19 июня 2026, 11:47 |
547
0

Ливерпуль подписал 28-го испанца в своей истории

Вспомним рекордсменов среди испанцев в истории «красных» по количеству матчей и забитых голов

19 июня 2026, 11:47 |
547
0
Ливерпуль подписал 28-го испанца в своей истории
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Муньос
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22-летний вингер Виктор Муньос стал 28-м испанским футболистом в истории Ливерпуля.

Больше испанцев, среди легионеров «красных» были только шотландцы (139), валлийцы (40) и ирландцы (29).

Страны с самым большим количеством легионеров в истории Ливерпуля

  • 139 – Шотландия
  • 40 – Уэльс
  • 29 – Ирландия
  • 28 – Испания
  • 19 – Франция
  • 13 – Нидерланды
  • 13 – Северная Ирландия
  • 11 – Бразилия
  • 10 – Германия
  • 9 – ЮАР

Рекордсменом среди испанцев по количеству сыгранных матчей в составе Ливерпуля во всех турнирах является Пепе Рейна (394).

Испанцы с наибольшим количеством сыгранных матчей за Ливерпуль во всех турнирах

  • 394 – Пепе Рейна
  • 210 – Хаби Алонсо
  • 142 – Фернандо Торрес
  • 141 – Альберто Морено
  • 121 – Луис Гарсия
  • 99 – Хосе Энрике
  • 98 – Тиаго Алькантара
  • 98 – Альваро Арбелоа
  • 61 – Фернандо Морьентес
  • 56 – Альберт Риера

Лучший испанский бомбардир в истории Ливерпуля во всех турнирах – Фернандо Торрес (81).

Испанцы с наибольшим количеством забитых мячей за Ливерпуль во всех турнирах

  • 81 – Фернандо Торрес
  • 30 – Луис Гарсия
  • 18 – Хаби Алонсо
  • 12 – Фернандо Морьентес
  • 5 – Альберт Риера
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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