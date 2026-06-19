Ливерпуль подписал 28-го испанца в своей истории
Вспомним рекордсменов среди испанцев в истории «красных» по количеству матчей и забитых голов
22-летний вингер Виктор Муньос стал 28-м испанским футболистом в истории Ливерпуля.
Больше испанцев, среди легионеров «красных» были только шотландцы (139), валлийцы (40) и ирландцы (29).
Страны с самым большим количеством легионеров в истории Ливерпуля
- 139 – Шотландия
- 40 – Уэльс
- 29 – Ирландия
- 28 – Испания
- 19 – Франция
- 13 – Нидерланды
- 13 – Северная Ирландия
- 11 – Бразилия
- 10 – Германия
- 9 – ЮАР
Рекордсменом среди испанцев по количеству сыгранных матчей в составе Ливерпуля во всех турнирах является Пепе Рейна (394).
Испанцы с наибольшим количеством сыгранных матчей за Ливерпуль во всех турнирах
- 394 – Пепе Рейна
- 210 – Хаби Алонсо
- 142 – Фернандо Торрес
- 141 – Альберто Морено
- 121 – Луис Гарсия
- 99 – Хосе Энрике
- 98 – Тиаго Алькантара
- 98 – Альваро Арбелоа
- 61 – Фернандо Морьентес
- 56 – Альберт Риера
Лучший испанский бомбардир в истории Ливерпуля во всех турнирах – Фернандо Торрес (81).
Испанцы с наибольшим количеством забитых мячей за Ливерпуль во всех турнирах
- 81 – Фернандо Торрес
- 30 – Луис Гарсия
- 18 – Хаби Алонсо
- 12 – Фернандо Морьентес
- 5 – Альберт Риера
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