Хулен ЛОПЕТЕГИ: «Здоровье – это самое главное. Это был несчастный случай»

Главный тренер сборной Катара Хулен Лопетеги прокомментировал поражение от сборной Канады (0:6) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.

– Что произошло во время послематчевого рукопожатия с Джесси Маршем? О чём шла речь в тех словах, и каковы были ваши ощущения по поводу него и скамейки запасных Канады сегодня?

– Добрый день. Прежде всего, я хочу пожелать всего наилучшего Коне и надеюсь, что он как можно скорее поправится. Здоровье – это самое главное, и я искренне желаю ему скорейшего выздоровления. Это был несчастный случай. В футболе иногда случаются такие ситуации, и я уверен, что Мо не имел намерения нанести эту травму. Я пересмотрел этот эпизод много раз.

Что касается второго вопроса о Джесси, я предпочел бы не комментировать.

Во-первых, Канада сегодня, бесспорно, переиграла нас. Но я не считаю, что мы плохо начали матч. В начале у нас был очень опасный момент. Это сильная команда, физически мощная, с быстрыми игроками, и они забили очень быстро. Это был ключевой момент. Сегодня случилось всё, что могло пойти против нас. После пропущенного первого гола ситуация осложнилась. Они нанесли три удара и забили дважды. У них превосходное качество в атаке, особенно у нападающих. После этого стало намного сложнее. Красная карточка, а затем третий гол изменили ход матча. Во втором тайме играть в меньшинстве было для нас очень тяжело. Игроки выложились на полную. Было очень трудно противостоять такому матчу, имея на двух игроков меньше, в таких условиях, против этой команды, на чемпионате мира, при этом уже уступая в счете.

Есть много причин, почему это был такой тяжелый день. Но сейчас у меня есть два варианта: я могу сидеть здесь и говорить об арбитре и обо всем, что произошло, или сосредоточиться на единственном, что находится под моим контролем, — помочь своим игрокам восстановиться. Я хочу сказать им, что они приложили огромные усилия, несмотря на все обстоятельства. Теперь нам нужно готовиться к последнему матчу. Напоминаю всем, что у нас все еще есть возможность сыграть этот последний матч как финал. Перед приездом сюда мы, наверное, с радостью согласились бы на такую ситуацию. Поэтому мы должны восстановиться физически и психологически и подготовить лучший состав, несмотря на отсутствие двух ключевых игроков — Омана и Мо. Это чемпионат мира. Мы должны приспособиться, найти решение и оставаться конкурентоспособными в следующем матче.

– Что бы вы хотели сказать болельщикам Катара?

– Прежде всего, я хочу подчеркнуть усилия, которые приложили наши болельщики, чтобы приехать сюда. Мы это чрезвычайно ценим. Для них это также был тяжелый день. Но мы также должны помнить, что это первый чемпионат мира в истории Катара. Сегодня, как никогда раньше, мы должны признать это достижение. Многие великие страны смотрят чемпионат мира по телевизору, но мы здесь. Прошло двенадцать дней турнира, мы много страдали, но всё ещё здесь. Несколько дней назад мы сыграли вничью со Швейцарией и вошли в историю.

Теперь впереди у нас финал. Несмотря на сегодняшний сложный результат, мы заслужили право сыграть этот матч. Мы можем смотреть на события негативно или позитивно. Когда мы сыграли вничью со Швейцарией, я не давал себе занести. Я сохранял равновесие. Сегодня я должен поступить точно так же. Мне нужно проанализировать матч, принять правильные решения относительно следующей игры, как можно быстрее восстановить игроков и максимально эффективно использовать тот состав, который у нас остался, ведь сегодня мы потеряли двух очень важных игроков.

Сообщение для болельщиков таково: мы чрезвычайно ценим их поддержку. Мы очень разочарованы сегодняшней игрой, потому что знаем, что они страдали вместе с нами. Так же, как они радовались прошлому матчу, сегодняшний день был тяжелым для всех, кто связан с Катаром. Но мы быстро оправимся и сосредоточимся на следующем большом испытании. Самое главное — они должны гордиться тем, что у них есть команда, представляющая Катар на чемпионате мира. Я хочу подчеркнуть это.

– После травмы и последующей стычки в конце матча, можете ли вы объяснить, как, по вашему мнению, все происходило и почему реакция стала такой бурной?

– У меня есть своя точка зрения, но я не собираюсь обсуждать её публично. Каждый должен нести ответственность за свои действия. Всегда лучше, чтобы матчи заканчивались спокойно – как для игроков, так и для тренерских штабов. Думаю, нам следует избегать таких ситуаций. Я понимаю, что травма Коне была важным фактором, но я пересмотрел этот эпизод несколько раз и могу заверить вас, что никто не имел намерения нанести такую травму. Это был футбольный несчастный случай. К сожалению, такие вещи иногда случаются.

– Что вы сказали своим игрокам после матча?

– Я поговорил с ними после игры. Теперь нам нужно тщательно проанализировать матч и принять правильные решения до 24 июня. Самое главное – быть рядом с игроками, заботиться о них, помогать им восстановиться и как можно лучше подготовиться к следующему большому испытанию.