Мирослав КОУБЕК: «Это его мнение. У меня другое мнение»

Главный тренер сборной Чехии Мирослав Коубек прокомментировал ничью против сборной Южной Африки (1:1) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

– Тренер сборной Южной Африки был здесь перед вами, и меня удивил его ответ, когда он сказал, что, по сути, единственное, на что играла Чехия, – это длинные пасы во вторую половину поля на игроков ростом от 180 до 190 см. Что вы на это скажете?

– Это его мнение. Я не оспариваю его. У меня другое мнение.

– Даже сегодня вы сказали, что этот матч был ключевым для выхода из группы, или, по крайней мере, мог им быть. Учитывая то, как развивались события, как вы оцениваете результат и ситуацию, в которой вы сейчас находитесь?

– Конечно, мы разочарованы результатом, потому что, на мой взгляд, имеем полное право считать, что, учитывая созданные нами моменты, мы были ближе к победе. Не хватило второго гола, который бы решил судьбу матча. Но футбол такой. Потом случается одна ошибка, один неудачный момент и досадный пенальти. Пока не забьешь этот второй гол, ты просто не выиграешь. У нас было немало моментов.

Что касается хода игры, то он был более или менее ожидаемым. Мы знали, судя по тому, как наш коллега готовил команду к матчу с Южной Африкой, что они будут очень сильны в комбинациях. Мы знали, что им трудно противостоять глубоким блокам, поэтому изменили ритм: прессинговали выше, а затем опускались в блок. За исключением двух-трёх эпизодов, они не создали много моментов, и наш план сработал. Они могли бы угрожать нам ударами с дальней дистанции и несколько раз пробовали, но сегодня это не удалось. Жаль. Я убеждён, что мы были ближе к победе, но у нас есть одно очко и впереди ещё один матч.

Я согласен, что первый тайм был лучше с нашей точки зрения. Но не согласен с мнением, что у Южной Африки было много моментов. Я их не видел.

Чего нам не хватало? Наверное, лучшего контроля, когда мяч был у Южной Африки. Они технически сильны и умеют удерживать мяч. Возможно, мы теряли силы, потому что опускались всё глубже, а это значит — больше бегать. Это может создать впечатление, что второй тайм был хуже.

Такие ситуации иногда складываются в вашу пользу, а иногда — нет. Сегодня нам не повезло. Такое бывает, и я это принимаю, но это был несчастный пенальти. Игрок не успел среагировать. Не было намерения остановить мяч. Это было естественное движение тела. Я принимаю решение арбитра, но назвал бы это очень строгим пенальти, даже если технически его можно было назначить.

– В течение первых 15 минут матч, казалось, был под вашим полным контролем, но затем ситуация изменилась и так и осталась. Создается впечатление, что команде не хватает уверенности. Вы тоже так считаете?

Я не согласен с такой жёсткой критикой. У нас были контратаки, у нас были моменты. Посмотрите на другие матчи — многие команды играют из низкого блока. Это футбол. Я доволен, что мы создали много голевых моментов. Владение мячом, доминирование — если под доминированием подразумевается, что соперник разыгрывает мяч и играет диагоналями, когда всё под контролем, то я не считаю это опасным. Я не видел у них никаких серьёзных моментов. Несколько навесов, несколько столкновений у ворот и удары мимо ворот.

Футбол многогранен. Мы не являемся фаворитами чемпионата мира. Мы знаем свой уровень. Сегодня игроки отдали все силы. У них были судороги. Мы с самого начала знали, что команды в этой группе будут сильнее в владении мячом. Но это не значит, что мы не можем защищаться. Если бы мы не допустили тактических ошибок в матче против Кореи, то справились бы и с этим. Именно на этом мы должны строить свою игру – и наносить удары, когда есть возможность. Мы можем нанести ущерб соперникам.

Сегодня мы должны были забить два или три гола. Конечно, мы все предпочли бы играть в более зрелищный футбол.

Да, были некоторые лишние длинные пасы, но были и хорошие комбинации, и вертикальные атаки. Мы гораздо больше владели мячом, чем в предыдущих матчах. Это часть развития команды. И мы играем против сильных соперников.

– Вы сделали пять изменений в составе. Не могли бы вы прокомментировать их и замены во втором тайме? Как вы оцениваете форму таких игроков, как Томаш Соучек или Павел Шульц?

Я не буду оценивать игроков публично на пресс-конференции. Они услышат это от меня напрямую. Если вы считаете, что мы потеряли стабильность, возможно, это можно принять. Но была усталость, и приходилось делать замены. В прошлый раз я использовал только четыре замены, и это тоже критиковали. В таких условиях приходится проводить ротацию. Каждый матч имеет свои особенности. Мы постоянно тренируемся в жару, а это отнимает энергию.

Возможно, после замен мы немного потеряли стабильность, да. У Червика были судороги, Ладя тоже начал их испытывать. Так что это было логично.

– Теперь вы сыграете против Мексики на стадионе «Ацтека». Как вы готовитесь психологически и тактически?

Теоретически это будет самый сложный матч из трёх, главным образом из-за высоты над уровнем моря. Мы знали об этом с самого начала, и нам придётся приспособиться. Нам нужно скорректировать нашу тактику, но я убеждён, что мы будем бороться за выход в следующий раунд до самого конца. Мы должны противостоять этим условиям с помощью правильной стратегии.

– Вы вели 1:0 в обоих матчах, но не смогли удержать преимущество, почему, по вашему мнению, это произошло? А что касается Томаша Соучека – уменьшается ли его значение в команде?

Я уже говорил, что у всего есть своё развитие. Томаш – важный игрок для команды, но команда всегда на первом месте. Ни один игрок не является незаменимым.

Сегодня нам, возможно, немного не хватило удачи. Раньше мы допустили две глупые ошибки. Таков уж футбол. Возможно, сегодня нас отделяло от выхода в плей-офф всего десять минут. Трех очков, возможно, было бы достаточно, но у нас их нет. Надо двигаться дальше.

Мы вели в счёте в обоих матчах, и это больно. Если бы мы забили второй гол — против Кореи это был офсайд на 20 или 30 сантиметров, а сегодня мы не реализовали свои моменты для 2:0. Это досадные поражения.

– Вы упомянули об усталости, а теперь предстоит сыграть с Мексикой, измените ли вы подход к тренировкам?

Следующий матч состоится через пять дней, так что полной недели нет. Завтра мы отдыхаем, а тренировки будут сосредоточены больше на тактике, чем на физической нагрузке. Это будет техническая и тактическая работа, а не физическая подготовка.

– Болельщики в соцсетях говорят, что после первого забитого гола команда «запарковала автобус». Что вы им ответите?

Не было абсолютно никакого намерения «запарковать автобус». Я так не считаю. Это просто фазы игры. Иногда приходится сидеть глубже и играть из блока, но никогда не было указания защищаться пассивно. Наоборот, мы стремились к активности, прессингу и агрессии, когда это было возможно.

И даже в этих оборонительных фазах мы создали достаточно моментов. Я не согласен с критикой по поводу «парковки автобуса». Это просто обычная картина футбола. Иногда приходится сгруппироваться в своей половине поля, а потом снова вырываться вперёд. Критиковать это — почти смешно. Посмотрите крупные матчи, даже финалы Лиги чемпионов. Против сильных команд, которые хорошо владеют мячом, иногда приходится отступать. Если играть безрассудно высоко на протяжении всего матча, они будут комбинировать через вашу оборону.