Кайл ЛАРИН: «Это больно ударило по нам»

Нападающий сборной Канады Кайл Ларин прокомментировал победу над национальной командой Катара (6:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы показали всему миру, кто такая Канада. Многие игроки, по сути, появились из ниоткуда. Мы продемонстрировали, что у нас есть боевой дух. И мы показали, что можем играть на мировой арене. Мы только начинаем.

Травма Исмаэля Коне больно ударила по нам и вызвала сильные эмоции, но мы вернулись на поле и выполнили свою работу. Швейцария уже не за горами, и дело ещё не закончено. Я считаю, что мы можем играть гораздо лучше, и мы будем помнить о Коне и сделаем это ради него».