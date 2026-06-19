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  4. Кайл ЛАРИН: «Это больно ударило по нам»
Чемпионат мира
19 июня 2026, 13:04 |
67
0

Кайл ЛАРИН: «Это больно ударило по нам»

Нападающий сборной Канады прокомментировал победу над Катаром

19 июня 2026, 13:04 |
67
0
Кайл ЛАРИН: «Это больно ударило по нам»
ФИФА
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Нападающий сборной Канады Кайл Ларин прокомментировал победу над национальной командой Катара (6:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года:

«Мы показали всему миру, кто такая Канада. Многие игроки, по сути, появились из ниоткуда. Мы продемонстрировали, что у нас есть боевой дух. И мы показали, что можем играть на мировой арене. Мы только начинаем.

Травма Исмаэля Коне больно ударила по нам и вызвала сильные эмоции, но мы вернулись на поле и выполнили свою работу. Швейцария уже не за горами, и дело ещё не закончено. Я считаю, что мы можем играть гораздо лучше, и мы будем помнить о Коне и сделаем это ради него».

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сборная Канады по футболу сборная Катара по футболу ЧМ-2026 по футболу Кайл Ларин Исмаэль Коне
Дмитрий Вус Источник: ФИФА
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