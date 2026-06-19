Бразилия - Гаити. Прогноз Артема Милевского на матч чемпионата мира
Ждем первую победу команды Анчелотти
Понятно, что вся Бразилия будет надеяться на Винисиуса. Только он может дать темп, который протиснет глухую оборону Гаити. Против Марокко Винни постоянно вытаскивал мяч на ударные позиции, в конце концов сам и забил спасательный гол. Здесь на переходах пространства у него должно быть еще больше.
Плюс Рафинья. Все навесы и обострения идут через него. Лидер в поле. Там, честно говоря, можно всю атаку перечислять.
Что может противопоставить сборная Гаити? У них есть Францди Пьеро. Самый опытный форвард, и если они на что-то рассчитывают впереди, то только через него. Но против бразильской четверки защитников, которую возглавляет Маркиньос, ловить с игры почти нечего. Пьеро может зацепиться разве что за какую-нибудь длинную передачу, сразиться после выноса или поискать шанс на стандарте. Но его надо заработать.
Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.
Мы помним, что Бразилия и Гаити в последний раз пересекались еще в Орландо на Кубке Америки в 2016 году, и там вообще был вынос – бразильцы выиграли 7:1. Но когда это было? Столько времени прошло, что вспоминать эти матчи как некую аналитику – вообще нет смысла.
Единственное, что осталось, это безумная разница в классе. Здесь реально следует ожидать только убедительной победы Бразилии. Без вариантов. Если бразильцы не забьют хотя бы три мяча – это будет полное разочарование. Учитывая безумный разрыв в классе и то, как сильно им нужно реабилитироваться по Марокко, они должны просто выходить и уничтожать.
Я бы искал ставку на тотал. Телевизор 4 за 2,42 на betking – реально соблазнительный вариант. Опять же, класс, плюс бразильцы злые после ничьей из Марокко. Если они поймают кураж, там и самих бразильских голов может хватить, чтобы этот тотал пробить.
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