Понятно, что вся Бразилия будет надеяться на Винисиуса. Только он может дать темп, который протиснет глухую оборону Гаити. Против Марокко Винни постоянно вытаскивал мяч на ударные позиции, в конце концов сам и забил спасательный гол. Здесь на переходах пространства у него должно быть еще больше.

Плюс Рафинья. Все навесы и обострения идут через него. Лидер в поле. Там, честно говоря, можно всю атаку перечислять.

Что может противопоставить сборная Гаити? У них есть Францди Пьеро. Самый опытный форвард, и если они на что-то рассчитывают впереди, то только через него. Но против бразильской четверки защитников, которую возглавляет Маркиньос, ловить с игры почти нечего. Пьеро может зацепиться разве что за какую-нибудь длинную передачу, сразиться после выноса или поискать шанс на стандарте. Но его надо заработать.

Артем Милевский – бренд-посол лицензированной украинской букмекерской компании betking, талант, мастер импровизации, король момента. Более 50 матчей за сборную, около 300 матчей за "Динамо". Четвертьфиналист ЧМ-2006.

Мы помним, что Бразилия и Гаити в последний раз пересекались еще в Орландо на Кубке Америки в 2016 году, и там вообще был вынос – бразильцы выиграли 7:1. Но когда это было? Столько времени прошло, что вспоминать эти матчи как некую аналитику – вообще нет смысла.

Единственное, что осталось, это безумная разница в классе. Здесь реально следует ожидать только убедительной победы Бразилии. Без вариантов. Если бразильцы не забьют хотя бы три мяча – это будет полное разочарование. Учитывая безумный разрыв в классе и то, как сильно им нужно реабилитироваться по Марокко, они должны просто выходить и уничтожать.

Я бы искал ставку на тотал. Телевизор 4 за 2,42 на betking – реально соблазнительный вариант. Опять же, класс, плюс бразильцы злые после ничьей из Марокко. Если они поймают кураж, там и самих бразильских голов может хватить, чтобы этот тотал пробить.