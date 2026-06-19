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  4. Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо потеряло очень хорошего и опытного игрока»
Лига Европы
19 июня 2026, 09:09 |
1555
0

Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо потеряло очень хорошего и опытного игрока»

Экс-игрок сборной Украины – о шансах «бело-синих» в Лиге Европы и уходе Александра Караваева

19 июня 2026, 09:09 |
1555
0
Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо потеряло очень хорошего и опытного игрока»
ФК Динамо Киев
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Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий оценил шансы киевского «Динамо» в Лиге Европы и прокомментировал переход опытного защитника Александра Караваева в «Шахтер»:

«Чтобы проходить дальше в Лиге Европы и выходить в групповой этап, нужно обязательно усиливаться. Конечно, это прерогатива главного тренера и президента клуба – решать, какие именно позиции нуждаются в новых кадрах.

Однако если говорить о ставке только на молодежь – это немного не тот путь. Когда перед командой стоят серьезные задачи, нужны опытные боевые футболисты с международным опытом. Даже если им по 30-32 года, такие игроки нужны.

Относительно ухода Караваева, то «Динамо» потеряло очень хорошего и опытного футболиста. Я читал его интервью, где он намекал, что тренерский штаб на него не особо рассчитывает.

Караваев всегда помогал клубу – будь то игра в основе или выходя на замену. Поэтому для киевлян это потеря, а для «Шахтера» – огромный плюс иметь такого исполнителя для ротации», – уверен Федецкий.

Подопечные Игоря Костюка начнут свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где сыграют против румынской «Университати» Клуж.

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Лига Европы Динамо Киев Университатя Клуж Александр Караваев Артем Федецкий
Николай Тытюк Источник: Украинский футбол
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