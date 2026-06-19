Артем ФЕДЕЦКИЙ: «Динамо потеряло очень хорошего и опытного игрока»

Бывший игрок сборной Украины Артем Федецкий оценил шансы киевского «Динамо» в Лиге Европы и прокомментировал переход опытного защитника Александра Караваева в «Шахтер»:

«Чтобы проходить дальше в Лиге Европы и выходить в групповой этап, нужно обязательно усиливаться. Конечно, это прерогатива главного тренера и президента клуба – решать, какие именно позиции нуждаются в новых кадрах.

Однако если говорить о ставке только на молодежь – это немного не тот путь. Когда перед командой стоят серьезные задачи, нужны опытные боевые футболисты с международным опытом. Даже если им по 30-32 года, такие игроки нужны.

Относительно ухода Караваева, то «Динамо» потеряло очень хорошего и опытного футболиста. Я читал его интервью, где он намекал, что тренерский штаб на него не особо рассчитывает.

Караваев всегда помогал клубу – будь то игра в основе или выходя на замену. Поэтому для киевлян это потеря, а для «Шахтера» – огромный плюс иметь такого исполнителя для ротации», – уверен Федецкий.

Подопечные Игоря Костюка начнут свой путь в еврокубках с первого квалификационного раунда Лиги Европы, где сыграют против румынской «Университати» Клуж.