ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
Украинцы массово попросили семью форварда не держать собаку на цепи
Форвард сборной Украины и «Ромы» Артем Довбик поделился трогательными фотографиями из своего родного села.
Украинский нападающий опубликовал в Threads серию семейных кадров с подписью: «Back to the roots ua» («Возвращение к истокам»).
На снимках Довбик проводит время с родными, а также показал домашнюю собаку. Именно этот кадр привлек особое внимание подписчиков.
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В комментариях многие пользователи попросили семью футболиста не держать животное на цепи и обеспечить ему больше пространства для жизни.
«Артем, все круто, но скажите родителям, пусть не держат собаку на цепи, а сделают вольер, пожалуйста», – написал один из пользователей.
«Дайте собаке пространство и большой вольер, больно смотреть», – добавил другой.
«Пожалуйста, постройте собаке нормальный вольер и будку. Держать собаку на цепи – это жестоко, и не стоит популяризировать такое отношение к животным», – говорится ещё в одном комментарии.
Несмотря на волну замечаний по поводу условий содержания собаки, большинство подписчиков положительно отреагировали на семейные фотографии футболиста и пожелали ему хорошего отдыха перед возвращением в клуб.
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