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19 июня 2026, 03:08 | Обновлено 19 июня 2026, 03:11
327
0

ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей

Украинцы массово попросили семью форварда не держать собаку на цепи

19 июня 2026, 03:08 | Обновлено 19 июня 2026, 03:11
327
0
ФОТО. К Довбику обратились украинцы из-за собаки его родителей
Threads. Артем Довбик с собакой и семьей
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Форвард сборной Украины и «Ромы» Артем Довбик поделился трогательными фотографиями из своего родного села.

Украинский нападающий опубликовал в Threads серию семейных кадров с подписью: «Back to the roots ua» («Возвращение к истокам»).

На снимках Довбик проводит время с родными, а также показал домашнюю собаку. Именно этот кадр привлек особое внимание подписчиков.

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В комментариях многие пользователи попросили семью футболиста не держать животное на цепи и обеспечить ему больше пространства для жизни.

«Артем, все круто, но скажите родителям, пусть не держат собаку на цепи, а сделают вольер, пожалуйста», – написал один из пользователей.

«Дайте собаке пространство и большой вольер, больно смотреть», – добавил другой.

«Пожалуйста, постройте собаке нормальный вольер и будку. Держать собаку на цепи – это жестоко, и не стоит популяризировать такое отношение к животным», – говорится ещё в одном комментарии.

Несмотря на волну замечаний по поводу условий содержания собаки, большинство подписчиков положительно отреагировали на семейные фотографии футболиста и пожелали ему хорошего отдыха перед возвращением в клуб.

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Максим Лапченко Источник: Threads
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