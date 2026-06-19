ФОТО. Самая сексуальная журналистка вызвала фурор во время чемпионата мира
Новая публикация Дилетты Леотты собрала тысячи восторженных реакций
Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Дилетта Леотта порадовала своих подписчиков новой серией фотографий с чемпионата мира.
Звезда DAZN опубликовала в Instagram подборку снимков из своей поездки в Мексику, где работает на матчах мундиаля. На фото Леотта показала яркие образы, атмосферу турнира, стадионы, телестудии и колорит местной культуры.
В подписи к публикации журналистка лаконично написала: «Любимые моменты из Мексики».
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua
Пост быстро стал популярным среди подписчиков. В комментариях фанаты засыпали итальянку комплиментами, отмечая как ее внешность, так и стильные образы: «Моя любимая!», «Невероятно красивая», «Идеальное сочетание красоты и элегантности», «Мексика стала еще ярче благодаря тебе» и так далее.
Сейчас Леотта продолжает работать на матчах чемпионата мира в качестве одной из главных телевизионных звезд DAZN, регулярно делясь с болельщиками яркими моментами турнира.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Михавко может пополнить ряды «Трабзонспора»
Форвард снова забил Катару