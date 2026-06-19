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19 июня 2026, 02:43 | Обновлено 19 июня 2026, 02:46
392
0

ФОТО. Самая сексуальная журналистка вызвала фурор во время чемпионата мира

Новая публикация Дилетты Леотты собрала тысячи восторженных реакций

19 июня 2026, 02:43 | Обновлено 19 июня 2026, 02:46
392
0
ФОТО. Самая сексуальная журналистка вызвала фурор во время чемпионата мира
Instagram. Дилетта Леотта
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Итальянская спортивная журналистка и телеведущая Дилетта Леотта порадовала своих подписчиков новой серией фотографий с чемпионата мира.

Звезда DAZN опубликовала в Instagram подборку снимков из своей поездки в Мексику, где работает на матчах мундиаля. На фото Леотта показала яркие образы, атмосферу турнира, стадионы, телестудии и колорит местной культуры.

В подписи к публикации журналистка лаконично написала: «Любимые моменты из Мексики».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пост быстро стал популярным среди подписчиков. В комментариях фанаты засыпали итальянку комплиментами, отмечая как ее внешность, так и стильные образы: «Моя любимая!», «Невероятно красивая», «Идеальное сочетание красоты и элегантности», «Мексика стала еще ярче благодаря тебе» и так далее.

Сейчас Леотта продолжает работать на матчах чемпионата мира в качестве одной из главных телевизионных звезд DAZN, регулярно делясь с болельщиками яркими моментами турнира.

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фото Дилетта Леотта чемпионат мира по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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