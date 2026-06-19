ФОТО. На чемпионате мира появилась новая сенсация. И это не футболисты

Болельщики сборной Шотландии стали одним из главных украшений чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.

Тысячи представителей знаменитой «Тартановой армии» прибыли в Бостон, где их команда проводит матчи группового этапа. По информации ESPN, шотландцы настолько массово отправились на мундиаль, что на некоторых авиарейсах по пути в США закончилось пиво.

Фанаты сборной Шотландии не только заполнили бары и пабы Бостона, но и стали настоящей туристической достопримечательностью города. Накануне матча с Гаити тысячи болельщиков прошли по улицам с волынками, флагами и песнями, создав атмосферу большого футбольного праздника.

Местные жители настолько прониклись шотландской атмосферой, что бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» даже организовал специальный «День Шотландии». Маскот команды появился в традиционном килте, а на стадионе звучали шотландские мелодии.

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Особое внимание привлек паб The Haven, владелец которого специально заказал 150 бочек шотландского пива к старту турнира. По его словам, к завершению группового этапа запас практически полностью иссяк.

Шотландия вернулась на чемпионат мира впервые за 28 лет, поэтому для многих болельщиков эта поездка стала исполнением мечты. Некоторые фанаты приехали в США вместе со своими родителями, которые ждали этого момента почти три десятилетия.

После победы над Гаити шотландские болельщики продолжили празднование на улицах Бостона, а местные СМИ уже назвали их одними из главных героев стартовой недели мундиаля.