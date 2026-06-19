ФОТО. На чемпионате мира появилась новая сенсация. И это не футболисты
Фанаты Шотландии покорили США своими песнями, вечеринками и атмосферой
Болельщики сборной Шотландии стали одним из главных украшений чемпионата мира, который проходит в США, Канаде и Мексике.
Тысячи представителей знаменитой «Тартановой армии» прибыли в Бостон, где их команда проводит матчи группового этапа. По информации ESPN, шотландцы настолько массово отправились на мундиаль, что на некоторых авиарейсах по пути в США закончилось пиво.
Фанаты сборной Шотландии не только заполнили бары и пабы Бостона, но и стали настоящей туристической достопримечательностью города. Накануне матча с Гаити тысячи болельщиков прошли по улицам с волынками, флагами и песнями, создав атмосферу большого футбольного праздника.
Местные жители настолько прониклись шотландской атмосферой, что бейсбольный клуб «Бостон Ред Сокс» даже организовал специальный «День Шотландии». Маскот команды появился в традиционном килте, а на стадионе звучали шотландские мелодии.
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Особое внимание привлек паб The Haven, владелец которого специально заказал 150 бочек шотландского пива к старту турнира. По его словам, к завершению группового этапа запас практически полностью иссяк.
Шотландия вернулась на чемпионат мира впервые за 28 лет, поэтому для многих болельщиков эта поездка стала исполнением мечты. Некоторые фанаты приехали в США вместе со своими родителями, которые ждали этого момента почти три десятилетия.
После победы над Гаити шотландские болельщики продолжили празднование на улицах Бостона, а местные СМИ уже назвали их одними из главных героев стартовой недели мундиаля.
In the dead of night the Scots arrived at the Airbnb across the street. Decked out and playing the pipes at 6:30 am. So it begins… pic.twitter.com/LczU1loVXp— Mike Morrison (@MDMorrison82) June 11, 2026
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