ФОТО. Заслуженно? За что судья удалил игрока сборной Катара на ЧМ-2026
Хомам Аль-Амин оставил свою сборную в меньшинстве против Канады
Защитник сборной Катара Хомам Аль-Амин получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Тейджона Бьюкенена в матче второго тура ЧМ-2026 против Канады.
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При счете 2:0 в пользу Канады игроки сборной Катара допустили опасную атаку соперника, которую сорвал Аль-Амин.
Главный арбитр сначала назначил пенальти и показал Хомаму желтую карточку, но помощники на системе VAR изменили его мнение.
Судья отменил свое решение, удалив Аль-Амина и назначив штрафной удар.
ФОТО. Заслуженно? За что судья удалил игрока сборной Катара на ЧМ-2026
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