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Чемпионат мира
19 июня 2026, 02:08 | Обновлено 19 июня 2026, 02:10
148
0

ФОТО. Заслуженно? За что судья удалил игрока сборной Катара на ЧМ-2026

Хомам Аль-Амин оставил свою сборную в меньшинстве против Канады

19 июня 2026, 02:08 | Обновлено 19 июня 2026, 02:10
148
0
ФОТО. Заслуженно? За что судья удалил игрока сборной Катара на ЧМ-2026
Getty Images/Global Images Ukraine
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Защитник сборной Катара Хомам Аль-Амин получил прямую красную карточку за фол последней надежды против Тейджона Бьюкенена в матче второго тура ЧМ-2026 против Канады.

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При счете 2:0 в пользу Канады игроки сборной Катара допустили опасную атаку соперника, которую сорвал Аль-Амин.

Главный арбитр сначала назначил пенальти и показал Хомаму желтую карточку, но помощники на системе VAR изменили его мнение.

Судья отменил свое решение, удалив Аль-Амина и назначив штрафной удар.

ФОТО. Заслуженно? За что судья удалил игрока сборной Катара на ЧМ-2026

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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