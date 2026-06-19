Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Семья Месси сделала заявление о состоянии здоровья его отца
Другие новости
19 июня 2026, 01:25 | Обновлено 19 июня 2026, 01:29
305
0

ФОТО. Семья Месси сделала заявление о состоянии здоровья его отца

В семье Месси непростой период: опубликовано официальное заявление

19 июня 2026, 01:25 | Обновлено 19 июня 2026, 01:29
305
0
ФОТО. Семья Месси сделала заявление о состоянии здоровья его отца
X. Лионель и Хорхе Месси
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Семья капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси подтвердила, что его отец Хорхе Месси испытывает проблемы со здоровьем.

В официальном заявлении семья сообщила, что 68-летний Хорхе Месси находится под наблюдением врачей, проходит лечение и постепенно идет на поправку.

При этом родственники футболиста опровергли многочисленные слухи и спекуляции, которые в последние дни распространялись в СМИ относительно его состояния. Конкретный диагноз отца легендарного аргентинца не раскрывается.

«Только ближайшие члены семьи обладают достоверной информацией о состоянии Хорхе. Любые другие сообщения не следует считать правдивыми», – говорится в заявлении.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Эта новость объясняет эмоциональную реакцию Месси во время матча чемпионата мира против Алжира. После своего первого гола в поединке аргентинец не смог сдержать слез.

«Я пережил несколько непростых дней. Это было совершенно не связано с футболом», – признался Месси после победы со счетом 3:0.

В том матче Лионель оформил хет-трик, повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира (16) и стал единоличным рекордсменом по количеству результативных действий в истории мундиалей.

По теме:
ФОТО. На чемпионате мира появилась новая сенсация. И это не футболисты
ФОТО. Итальянская журналистка впечатлила своей внешностью на ЧМ
ФОТО. Вратарь сборной США окончил Гарвард. История, которая впечатляет
фото Лионель Месси lifestyle Хорхе Месси сборная Аргентины по футболу Интер Майами чемпионат мира по футболу
Максим Лапченко Источник: ESPN
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1. В конце проснулись. Видео голов
Футбол | 19 июня 2026, 01:05 0
Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1. В конце проснулись. Видео голов
Швейцария – Босния и Герцеговина – 4:1. В конце проснулись. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 2-го тура группы B чемпионата мира 2026

Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18 июня 2026, 08:58 5
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер

Киевляне пополнили юношеский состав Олифером и Ганиговским

Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Бокс | 18.06.2026, 08:22
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии
Футбол | 18.06.2026, 20:59
Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии
Прагматизм не выстоял. Южная Африка вырвала ничью у Чехии
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Футбол | 18.06.2026, 10:43
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
Известный украинский тренер готов возглавить Жирону 
17.06.2026, 10:37 15
Футбол
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 8
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
Аргентина – Алжир – 3:0. Исторический хет-трик Месси. Видео голов и обзор
17.06.2026, 06:25
Футбол
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
Месси сравнялся с Клозе! Лучшие бомбардиры в истории чемпионатов мира
17.06.2026, 06:20 7
Футбол
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 115
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем