ФОТО. Семья Месси сделала заявление о состоянии здоровья его отца
В семье Месси непростой период: опубликовано официальное заявление
Семья капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси подтвердила, что его отец Хорхе Месси испытывает проблемы со здоровьем.
В официальном заявлении семья сообщила, что 68-летний Хорхе Месси находится под наблюдением врачей, проходит лечение и постепенно идет на поправку.
При этом родственники футболиста опровергли многочисленные слухи и спекуляции, которые в последние дни распространялись в СМИ относительно его состояния. Конкретный диагноз отца легендарного аргентинца не раскрывается.
«Только ближайшие члены семьи обладают достоверной информацией о состоянии Хорхе. Любые другие сообщения не следует считать правдивыми», – говорится в заявлении.
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Эта новость объясняет эмоциональную реакцию Месси во время матча чемпионата мира против Алжира. После своего первого гола в поединке аргентинец не смог сдержать слез.
«Я пережил несколько непростых дней. Это было совершенно не связано с футболом», – признался Месси после победы со счетом 3:0.
В том матче Лионель оформил хет-трик, повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира (16) и стал единоличным рекордсменом по количеству результативных действий в истории мундиалей.
🚨 OFFICIAL: Messi family statement. ❗️— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 18, 2026
"The Messi family informs that Jorge Messi is currently going through a health situation.
"At this time, he is under medical supervision, recovering and progressing favorably within the condition he is experiencing.
"In light of the… pic.twitter.com/JyRwkozyCX
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