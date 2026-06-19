ФОТО. Семья Месси сделала заявление о состоянии здоровья его отца

Семья капитана сборной Аргентины и «Интер Майами» Лионеля Месси подтвердила, что его отец Хорхе Месси испытывает проблемы со здоровьем.

В официальном заявлении семья сообщила, что 68-летний Хорхе Месси находится под наблюдением врачей, проходит лечение и постепенно идет на поправку.

При этом родственники футболиста опровергли многочисленные слухи и спекуляции, которые в последние дни распространялись в СМИ относительно его состояния. Конкретный диагноз отца легендарного аргентинца не раскрывается.

«Только ближайшие члены семьи обладают достоверной информацией о состоянии Хорхе. Любые другие сообщения не следует считать правдивыми», – говорится в заявлении.

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Эта новость объясняет эмоциональную реакцию Месси во время матча чемпионата мира против Алжира. После своего первого гола в поединке аргентинец не смог сдержать слез.

«Я пережил несколько непростых дней. Это было совершенно не связано с футболом», – признался Месси после победы со счетом 3:0.

В том матче Лионель оформил хет-трик, повторил рекорд Мирослава Клозе по количеству голов на чемпионатах мира (16) и стал единоличным рекордсменом по количеству результативных действий в истории мундиалей.