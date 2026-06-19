Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена

Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо активно формирует состав команды в соответствии со своим видением и уже определился с футболистами, на которых не рассчитывает в предстоящем сезоне.

Сообщается, что в список игроков, которых Моуриньо хочет отпустить уже этим летом, вошли Винисиус-жуниор, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга, Брайм Диас, Альваро Каррерас и Фран Гарсия.

В список португальского тренера не попал украинский вратарь Андрей Лунин, который должен остаться в клубе.

В то же время «Реал» уже завершил несколько трансферов. Состав «сливочных» пополнили Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Марк Кукурелья и Бернарду Силва. Однако португальский тренер настаивает на дальнейшем усилении команды.