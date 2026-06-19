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  4. Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Испания
19 июня 2026, 23:02 |
2381
0

Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена

Украинский вратарь должен остаться в клубе

19 июня 2026, 23:02 |
2381
0
Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо
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Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо активно формирует состав команды в соответствии со своим видением и уже определился с футболистами, на которых не рассчитывает в предстоящем сезоне.

Сообщается, что в список игроков, которых Моуриньо хочет отпустить уже этим летом, вошли Винисиус-жуниор, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга, Брайм Диас, Альваро Каррерас и Фран Гарсия.

В список португальского тренера не попал украинский вратарь Андрей Лунин, который должен остаться в клубе.

В то же время «Реал» уже завершил несколько трансферов. Состав «сливочных» пополнили Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Марк Кукурелья и Бернарду Силва. Однако португальский тренер настаивает на дальнейшем усилении команды.

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Жозе Моуриньо Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин
Дмитрий Олийченко Источник: El Gol Digital
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