Моуриньо решил выгнать девять игроков Реала. Судьба Лунина определена
Украинский вратарь должен остаться в клубе
Новый главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуриньо активно формирует состав команды в соответствии со своим видением и уже определился с футболистами, на которых не рассчитывает в предстоящем сезоне.
Сообщается, что в список игроков, которых Моуриньо хочет отпустить уже этим летом, вошли Винисиус-жуниор, Федерико Вальверде, Орельен Тчуамени, Дани Себальос, Рауль Асенсио, Эдуардо Камавинга, Брайм Диас, Альваро Каррерас и Фран Гарсия.
В список португальского тренера не попал украинский вратарь Андрей Лунин, который должен остаться в клубе.
В то же время «Реал» уже завершил несколько трансферов. Состав «сливочных» пополнили Ибраима Конате, Дензел Дюмфрис, Марк Кукурелья и Бернарду Силва. Однако португальский тренер настаивает на дальнейшем усилении команды.
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