Матч Швейцария – Босния и Герцеговина едва не побил антирекорд ЧМ
Не радуют интригой национальные команды Швейцарии и Боснии и Герцеговины
Сегодня на чемпионате мира стартовал второй тур. Сборные Чехии и ЮАР сыграли со счетом 1:1. Также не радуют интригой национальные команды Швейцарии и Боснии и Герцеговины, где первый тайм прошел без голов.
Согласно статистике, у соперников было по одному удару в створ. Номинальные хозяева также трижды промахнулись, а противник – дважды. Швейцарцы имели подавляющий перевес в контроле мяча, но суммарный xG за тайм составил скромнейшие 0,24. Меньше на этом чемпионате было только в споре команд Ганы и Панамы (0,11).
Этой ночью также сыграют Канада и Катар (1:00) и Мексика с Южной Кореей (4:00).
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
Фото Getty Images/Global Images Ukraine
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