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  4. Матч Швейцария – Босния и Герцеговина едва не побил антирекорд ЧМ
Чемпионат мира
18 июня 2026, 23:14 |
403
0

Матч Швейцария – Босния и Герцеговина едва не побил антирекорд ЧМ

Не радуют интригой национальные команды Швейцарии и Боснии и Герцеговины

18 июня 2026, 23:14 |
403
0
Матч Швейцария – Босния и Герцеговина едва не побил антирекорд ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Сегодня на чемпионате мира стартовал второй тур. Сборные Чехии и ЮАР сыграли со счетом 1:1. Также не радуют интригой национальные команды Швейцарии и Боснии и Герцеговины, где первый тайм прошел без голов.

Согласно статистике, у соперников было по одному удару в створ. Номинальные хозяева также трижды промахнулись, а противник – дважды. Швейцарцы имели подавляющий перевес в контроле мяча, но суммарный xG за тайм составил скромнейшие 0,24. Меньше на этом чемпионате было только в споре команд Ганы и Панамы (0,11).

Этой ночью также сыграют Канада и Катар (1:00) и Мексика с Южной Кореей (4:00).

Фото Getty Images/Global Images Ukraine

Фото Getty Images/Global Images Ukraine

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Руслан Полищук
Руслан Полищук Sport.ua
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