Матч Швейцария – Босния и Герцеговина едва не побил антирекорд ЧМ

Сегодня на чемпионате мира стартовал второй тур. Сборные Чехии и ЮАР сыграли со счетом 1:1. Также не радуют интригой национальные команды Швейцарии и Боснии и Герцеговины, где первый тайм прошел без голов.

Согласно статистике, у соперников было по одному удару в створ. Номинальные хозяева также трижды промахнулись, а противник – дважды. Швейцарцы имели подавляющий перевес в контроле мяча, но суммарный xG за тайм составил скромнейшие 0,24. Меньше на этом чемпионате было только в споре команд Ганы и Панамы (0,11).

Этой ночью также сыграют Канада и Катар (1:00) и Мексика с Южной Кореей (4:00).

Фото Getty Images/Global Images Ukraine

Фото Getty Images/Global Images Ukraine