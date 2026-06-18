Пойдут на повышение. Две легенды Карпат получат новых подопечных
Пертурбации в тренерском штате «львов»
Как стало известно Sport.ua, в тренерской системе львовских «Карпат» вскоре должны произойти кадровые перемены.
По имеющейся информации, если у руля главной команды клуба останется Фран Фернандес, то с молодежным составом (U-21) будут работать легендарные футболисты «зелено-белых» Олег Голодюк и Денис Кожанов, ранее отвечавшие за подготовку команды (U-19).
Что касается юниоров, то их в новом сезоне будут опекать Роман Вергун и Андрей Гурский, которые тренировали воспитанников клубной академии.
Ранее Владислав Лупашко рассказал, какой проект ищет после ухода из «Карпат».
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