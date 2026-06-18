Швейцария – Босния и Герцеговина. Стали известны составы на игру ЧМ-2026
Матч 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 начнется в 22:00 по киевскому времени
18 июня в 22:00 по киевскому времени начнётся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе В, в котором сыграют сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины.
Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вместе с Швейцарией и Боснией и Герцеговиной в группе В на чемпионате мира играют сборные Канады и Катара.
Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Боснии тренирует Сергей Барбарез.
Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Босния и Герцеговина:
Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер, Ндойе, Ридер, Эмболо
Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац, Катич, Мухаремович, Дедич, Алайбегович, Шуньич, Тахирович, Мемич, Джеко, Демирович
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Артем будет болеть за Португалию и Бразилию
В элитном дивизионе и Первой лиге будут играть по 16 команд