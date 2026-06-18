Швейцария – Босния и Герцеговина. Стали известны составы на игру ЧМ-2026

18 июня в 22:00 по киевскому времени начнётся матч 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года в группе В, в котором сыграют сборные Швейцарии и Боснии и Герцеговины.

Перед началом матча тренеры обеих команд объявили стартовые составы своих команд на эту игру.

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Вместе с Швейцарией и Боснией и Герцеговиной в группе В на чемпионате мира играют сборные Канады и Катара.

Наставник Швейцарии – Мурат Якин. Сборную Боснии тренирует Сергей Барбарез.

Стали известны стартовые составы на матч Швейцария – Босния и Герцеговина:

Швейцария: Кобель, Родригес, Аканджи, Эльведи, Видмер, Фройлер, Джака, Эбишер, Ндойе, Ридер, Эмболо

Босния и Герцеговина: Василь, Колашинац, Катич, Мухаремович, Дедич, Алайбегович, Шуньич, Тахирович, Мемич, Джеко, Демирович