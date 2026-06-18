Лион продал Байеру талантливого португальца, заработав за год 30 млн евро

«Байер» подписал контракт с игроком молодежной сборной Португалии Афонсу Морейрой. 21-летний вингер переходит в клуб из «Лиона».

«Афонсу Морейра – быстрый, ловкий и техничный атакующий футболист, умеющий завершать атаки и обладающий отличным видением игры своих партнеров по команде», – сказал спортивный директор «Байера» Симон Рольфес. «Его скорость и интенсивный стиль игры идеально подходят для нашей команды. С Афонсу мы получаем дополнительную огневую мощь и креативность в атаке. Мы рады, что такой перспективный игрок с большим потенциалом будет выступать в нашей футболке».

Контракт новичка «Байера» рассчитан до 30 июня 2031 года. В прошлом сезоне левый вингер провел 37 матчей в Лиге 1, Кубке Франции и Лиге Европы, забив восемь голов и отдав одиннадцать результативных передач.

Год назад «Лион» купил права на Морейру у «Спортинга» за 2 млн евро, а продал немцам за 30 миллионов (еще 4 млн евро в виде бонусов).