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Чемпионат мира
18 июня 2026, 19:02 | Обновлено 18 июня 2026, 19:41
637
0

Экс-игрок сборной Украины отметил четыре сборные после старта на ЧМ

По мнению Сергея Дирявки, пока участники ЧМ далеки от пика формы

18 июня 2026, 19:02 | Обновлено 18 июня 2026, 19:41
637
0
Экс-игрок сборной Украины отметил четыре сборные после старта на ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine
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Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился впечатлениями от стартовых матчей финальной части ЧМ по футболу, проходящих в США, Канаде и Мексике.

– У нынешней формулы проведения ЧМ есть сторонники и противники. Лично мне импонирует, что борьбу за награды начали сразу 48 сборных. И не только потому, что футбола много не бывает, главное, что есть возможность увидеть в деле представителей разных континентов и футбольных школ.

– Но не скажется ли на интересе к турниру его продолжительность?

– Возможно, для болельщиков определенные неудобства есть, однако для тренеров – это оптимальный вариант. Ведь есть возможность позаботиться не только о восстановлении подопечных, но и, следовательно, подготовить их к следующему поединку.

– Чем можно объяснить, что на старте ЧМ было подписано много мирных соглашений?

– Поскольку турнирная дистанция очень длинная, то участники еще далеки от пика спортивной формы. Даже фавориты особо не рискуют, не включают максимальные обороты, потому что чувствуют, что при нынешней системе отбора все равно пробьются в следующий раунд. По-моему, вспышки активности от участников следует ожидать в третьем туре группового этапа.

– Из тех поединков, которые могли просмотреть, какие стоит выделить?

– Мне понравился матч Англия – Хорватия. Наставник британцев Томас Тухель еще раз доказал свою приверженность синергии, когда отказался от услуг нескольких индивидуально сильных «звезд». Англичане превосходили хорватов в коллективных действиях, были сильны не только при розыгрыше стандартных положений, но и запомнились многоходовыми скоростными комбинациями.

Также отметил бы действия французов во втором тайме с Сенегалом. В перерыве их главный тренер Дидье Дешам передислоцировал своего лидера Олисе с фланга в центр полузащиты, что позволило ему чаще встречаться с мячом и проявить свой талант диспетчера. Французов во главе с Мбаппе уже было не остановить.

Следует отдать должное и американцам за отличную организацию игры в третьей зоне в матче с Парагваем и интенсивность защиты сборной Кабо-Верде, что помогло ей сенсационно выстоять в битве с испанцами. Увидим, как будет дальше.

– Можно ли ожидать какие-то неожиданности в борьбе за путевки в следующий раунд?

– А выход сборной Норвегии из группы это будет считаться сенсацией? Здесь нужно подходить очень взвешенно. С одной стороны скандинавы пробились в финальную часть ЧМ после длительного перерыва, с другой – у них сейчас «звездный» состав во главе с признанным бомбардиром Эрлингом Холандом. В конце концов, чем острее конкуренция, тем больше в выигрыше будут болельщики.

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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