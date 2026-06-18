Только четыре матча первого тура ЧМ-2026 посетили более 80 тысяч зрителей
Рассмотрим посещаемость всех матчей первого тура мирового первенства 2026
Завершился первый тур чемпионата мира 2026 года, который проходит на стадионах США, Мексики и Канады.
По этому поводу рассмотрим посещаемость каждого матча турнира.
4 поединка собрали на трибунах стадионов более 80 тысяч зрителей: Мексика – ЮАР (80 824), Узбекистан – Колумбия (80 824), Бразилия – Марокко (80 663) и Франция – Сенегал (80 545).
3 матча посетили менее 50 тысяч болельщиков: Южная Корея – Чехия (44 985), Канада – Босния и Герцеговина (43 002) и Гана – Панама (42 942).
Посещаемость матчей первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года
- 80 824 – Мексика – ЮАР
- 80 824 – Узбекистан – Колумбия
- 80 663 – Бразилия – Марокко
- 80 545 – Франция – Сенегал
- 70 492 – США – Парагвай
- 70 389 – Англия – Хорватия
- 70 108 – Иран – Новая Зеландия
- 69 285 – Нидерланды – Япония
- 69 045 – Аргентина – Алжир
- 68 777 – Португалия – ДР Конго
- 68 527 – Австрия – Иордания
- 68 274 – Кот-д'Ивуар – Эквадор
- 68 021 – Германия – Кюрасао
- 67 966 – Катар – Швейцария
- 67 640 – Испания – Кабо-Верде
- 66 775 – Бельгия – Египет
- 64 146 – Гаити – Шотландия
- 63 106 – Ирак – Норвегия
- 62 764 – Саудовская Аравия – Уругвай
- 52 497 – Австралия – Турция
- 50 987 – Швеция – Тунис
- 44 985 – Южная Корея – Чехия
- 43 002 – Канада – Босния и Герцеговина
- 42 942 – Гана – Панама
🏟️ Attendances | ⚽ FIFA World Cup 2026 – Matchday 1— Football Meets Data (@fmeetsdata) June 18, 2026
80,824 🇲🇽 Mexico v 🇿🇦 South Africa
80,824 🇺🇿 Uzbekistan v 🇨🇴 Colombia 🆕
80,663 🇧🇷 Brazil v 🇲🇦 Morocco
80,545 🇫🇷 France v 🇸🇳 Senegal
70,492 🇺🇸 United States v 🇵🇾 Paraguay
70,389 🏴 England v 🇭🇷 Croatia 🆕
70,108 🇮🇷 Iran v 🇳🇿… pic.twitter.com/iu5yMCOfMX
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