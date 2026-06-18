Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Только четыре матча первого тура ЧМ-2026 посетили более 80 тысяч зрителей
Чемпионат мира
18 июня 2026, 18:07 | Обновлено 18 июня 2026, 18:08
216
0

Только четыре матча первого тура ЧМ-2026 посетили более 80 тысяч зрителей

Рассмотрим посещаемость всех матчей первого тура мирового первенства 2026

18 июня 2026, 18:07 | Обновлено 18 июня 2026, 18:08
216
0
Только четыре матча первого тура ЧМ-2026 посетили более 80 тысяч зрителей
Getty Images/Global Images Ukraine
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Завершился первый тур чемпионата мира 2026 года, который проходит на стадионах США, Мексики и Канады.

По этому поводу рассмотрим посещаемость каждого матча турнира.

4 поединка собрали на трибунах стадионов более 80 тысяч зрителей: Мексика – ЮАР (80 824), Узбекистан – Колумбия (80 824), Бразилия – Марокко (80 663) и Франция – Сенегал (80 545).

3 матча посетили менее 50 тысяч болельщиков: Южная Корея – Чехия (44 985), Канада – Босния и Герцеговина (43 002) и Гана – Панама (42 942).

Посещаемость матчей первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года

  • 80 824 – Мексика – ЮАР
  • 80 824 – Узбекистан – Колумбия
  • 80 663 – Бразилия – Марокко
  • 80 545 – Франция – Сенегал
  • 70 492 – США – Парагвай
  • 70 389 – Англия – Хорватия
  • 70 108 – Иран – Новая Зеландия
  • 69 285 – Нидерланды – Япония
  • 69 045 – Аргентина – Алжир
  • 68 777 – Португалия – ДР Конго
  • 68 527 – Австрия – Иордания
  • 68 274 – Кот-д'Ивуар – Эквадор
  • 68 021 – Германия – Кюрасао
  • 67 966 – Катар – Швейцария
  • 67 640 – Испания – Кабо-Верде
  • 66 775 – Бельгия – Египет
  • 64 146 – Гаити – Шотландия
  • 63 106 – Ирак – Норвегия
  • 62 764 – Саудовская Аравия – Уругвай
  • 52 497 – Австралия – Турция
  • 50 987 – Швеция – Тунис
  • 44 985 – Южная Корея – Чехия
  • 43 002 – Канада – Босния и Герцеговина
  • 42 942 – Гана – Панама
По теме:
Дебютирует ли Неймар в матче против Гаити? Есть ответ
Объявлены стартовые составы на матч Чехия – Южная Африка
КАМПУШ – о чемпионате мира, сборной Португалии и Роналду
чемпионат мира по футболу ЧМ-2026 по футболу статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Месси окажется недостаточно. Прогнозы на 2-й тур ЧМ-2026
Футбол | 18 июня 2026, 12:02 6
Месси окажется недостаточно. Прогнозы на 2-й тур ЧМ-2026
Месси окажется недостаточно. Прогнозы на 2-й тур ЧМ-2026

Аргентина не победит, а сборная США пропустит гол от Австралии

Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Бокс | 18 июня 2026, 14:03 0
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»

Тони похвалил Рико Верховена после первого боя против украинца

Шищенко удивил, озвучив задачу Буковины на сезон УПЛ
Футбол | 18.06.2026, 18:18
Шищенко удивил, озвучив задачу Буковины на сезон УПЛ
Шищенко удивил, озвучив задачу Буковины на сезон УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Футбол | 18.06.2026, 10:43
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Бывший тренер сборной Украины и Динамо возвращается в УПЛ
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Бокс | 18.06.2026, 06:59
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
Фьюри указал на главный страх Усика перед боем с 21-летним боксером
17.06.2026, 01:32
Бокс
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22
Бокс
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
Лига Европы. Динамо узнало соперника в 1-м раунде квалификации
16.06.2026, 18:10 202
Футбол
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
Супертрансфер. На Цыганкова нацелился один из лучших клубов в истории
16.06.2026, 20:05 12
Футбол
Михаил Мудрик отправился в Италию
Михаил Мудрик отправился в Италию
18.06.2026, 11:22 5
Футбол
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
17.06.2026, 07:02 1
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
18.06.2026, 09:13 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем