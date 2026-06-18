Только четыре матча первого тура ЧМ-2026 посетили более 80 тысяч зрителей

Завершился первый тур чемпионата мира 2026 года, который проходит на стадионах США, Мексики и Канады.

По этому поводу рассмотрим посещаемость каждого матча турнира.

4 поединка собрали на трибунах стадионов более 80 тысяч зрителей: Мексика – ЮАР (80 824), Узбекистан – Колумбия (80 824), Бразилия – Марокко (80 663) и Франция – Сенегал (80 545).

3 матча посетили менее 50 тысяч болельщиков: Южная Корея – Чехия (44 985), Канада – Босния и Герцеговина (43 002) и Гана – Панама (42 942).

Посещаемость матчей первого тура группового этапа чемпионата мира 2026 года

80 824 – Мексика – ЮАР

80 824 – Узбекистан – Колумбия

80 663 – Бразилия – Марокко

80 545 – Франция – Сенегал

70 492 – США – Парагвай

70 389 – Англия – Хорватия

70 108 – Иран – Новая Зеландия

69 285 – Нидерланды – Япония

69 045 – Аргентина – Алжир

68 777 – Португалия – ДР Конго

68 527 – Австрия – Иордания

68 274 – Кот-д'Ивуар – Эквадор

68 021 – Германия – Кюрасао

67 966 – Катар – Швейцария

67 640 – Испания – Кабо-Верде

66 775 – Бельгия – Египет

64 146 – Гаити – Шотландия

63 106 – Ирак – Норвегия

62 764 – Саудовская Аравия – Уругвай

52 497 – Австралия – Турция

50 987 – Швеция – Тунис

44 985 – Южная Корея – Чехия

43 002 – Канада – Босния и Герцеговина

42 942 – Гана – Панама