Шищенко удивил, озвучив задачу Буковины на сезон УПЛ
Коуч хочет, чтобы Буковина финишировала в топ-5 УПЛ
Главный тренер черновицкой Буковины Сергей Шищенко заявил, что был уверен в триумфе своей команды в Первой лиге Украины, озвучив задачу клуба на УПЛ.
– За сколько туров вы уже реально подумали, что будете чемпионами Первой лиги?
– Я с начала чемпионата думал, что мы будем чемпионами.
– Ну, это вы, типа, верили, а так, чтобы уже мысль пришла: «Блин, похоже, так»?
– После первой части чемпионата это точно было понятно, что мы будем уже чемпионами. У нас был отрыв 12 очков, и я понимал, насколько у нас отличная команда, которая не даст догнать себя конкурентам.
– То есть если бы я вас спросил после первой части чемпионата: «Ну что, вы уже чемпионы?» – вы бы сказали: «Да»?
– Сказал бы, 100 процентов. Я верю в команду, верю в своих ребят. Я уже говорил: я верил, что мы будем чемпионами, еще перед чемпионатом, на 100 процентов верил, что мы будем в УПЛ, а что будем чемпионами – наверное, на 90 процентов. А после первой части – на тысячу процентов верил, что мы будем чемпионами.
– Что будет крутым результатом в УПЛ?
– Для нашего клуба, 100 процентов, пятое место будет крутым результатом.
– Это как раз в шаге от еврокубков.
– В шаге, а потом, в следующий год – уже другой шаг, – сказал Шищенко.
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