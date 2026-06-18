Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шищенко удивил, озвучив задачу Буковины на сезон УПЛ
Украина. Премьер лига
18 июня 2026, 18:18 |
1042
1

Шищенко удивил, озвучив задачу Буковины на сезон УПЛ

Коуч хочет, чтобы Буковина финишировала в топ-5 УПЛ

18 июня 2026, 18:18 |
1042
1 Comments
Шищенко удивил, озвучив задачу Буковины на сезон УПЛ
ФК Буковина. Сергей Шищенко
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер черновицкой Буковины Сергей Шищенко заявил, что был уверен в триумфе своей команды в Первой лиге Украины, озвучив задачу клуба на УПЛ.

– За сколько туров вы уже реально подумали, что будете чемпионами Первой лиги?

– Я с начала чемпионата думал, что мы будем чемпионами.

– Ну, это вы, типа, верили, а так, чтобы уже мысль пришла: «Блин, похоже, так»?

– После первой части чемпионата это точно было понятно, что мы будем уже чемпионами. У нас был отрыв 12 очков, и я понимал, насколько у нас отличная команда, которая не даст догнать себя конкурентам.

– То есть если бы я вас спросил после первой части чемпионата: «Ну что, вы уже чемпионы?» – вы бы сказали: «Да»?

– Сказал бы, 100 процентов. Я верю в команду, верю в своих ребят. Я уже говорил: я верил, что мы будем чемпионами, еще перед чемпионатом, на 100 процентов верил, что мы будем в УПЛ, а что будем чемпионами – наверное, на 90 процентов. А после первой части – на тысячу процентов верил, что мы будем чемпионами.

– Что будет крутым результатом в УПЛ?

– Для нашего клуба, 100 процентов, пятое место будет крутым результатом.

– Это как раз в шаге от еврокубков.

– В шаге, а потом, в следующий год – уже другой шаг, – сказал Шищенко.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легенда Черноморца стал тренером клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ неожиданно попрощался с тренером
Два клуба Львовской области проходят аттестацию. Могут войти во Вторую лигу
Сергей Шищенко Буковина Черновцы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ВЗбирна
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Футбол | 18 июня 2026, 16:41 7
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона
Реал полностью изменил трансферную стратегию после провального сезона

Подписывают опытных игроков

В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
Футбол | 18 июня 2026, 07:02 9
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина
В Испании поставили точку в вопросе о будущем Лунина

Перейро утверждает, что вратарь не покинет клуб

КАМПУШ – о чемпионате мира, сборной Португалии и Роналду
Футбол | 18.06.2026, 17:48
КАМПУШ – о чемпионате мира, сборной Португалии и Роналду
КАМПУШ – о чемпионате мира, сборной Португалии и Роналду
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Бокс | 18.06.2026, 09:13
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Верховен обратился к Усику поле неудачного протеста по результату боя
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18.06.2026, 08:58
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
З такою грою Буковина може бути і у призерах..
Ответить
0
Популярные новости
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 115
Футбол
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
Лига чемпионов: итоги жребия 2-го раунда квалификации. Шахтер уже в основе
17.06.2026, 13:23 3
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 34
Футбол
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
Беллью выбрал следующего соперника для Усика: «Никто другой»
18.06.2026, 14:03
Бокс
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
Бенефис Месси. Сборная Аргентины с разгрома начала защиту титула
17.06.2026, 06:00 40
Футбол
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
Украинскому боксеру отказались платить за бой. Он принял решение
18.06.2026, 08:22
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем