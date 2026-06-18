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  4. Л. Киченок не смогла выйти в полуфинал парного разряда на WTA 500 в Берлине
WTA
18 июня 2026, 17:55 |
127
0

Л. Киченок не смогла выйти в полуфинал парного разряда на WTA 500 в Берлине

Украинка с Дезире Кравчик проиграли тандему Александрова / Носкова

18 июня 2026, 17:55 |
127
0
Л. Киченок не смогла выйти в полуфинал парного разряда на WTA 500 в Берлине
Getty Images/Global Images Ukraine
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Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

Украинка вместе с напарницей Дезире Кравчик (США) проиграли тандему Екатерина Александрова / Линда Носкова (Чехия) в двух сетах за 1 час и 11 минут – 3:6, 3:6.

Это была первая встреча тандемов.

В полуфинале Александрова и Носкова сыграют либо с дуэтом Ульрикке Эйкерри / Куинн Глисон, либо Элизе Мертенс / Чжан Шуай.

WTA 500 Берлин. Пары, четвертьфинал

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Екатерина Александрова / Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 3:6.

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Людмила Киченок Дезире Кравчик Екатерина Александрова Линда Носкова WTA Берлин
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
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