Л. Киченок не смогла выйти в полуфинал парного разряда на WTA 500 в Берлине

Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

Украинка вместе с напарницей Дезире Кравчик (США) проиграли тандему Екатерина Александрова / Линда Носкова (Чехия) в двух сетах за 1 час и 11 минут – 3:6, 3:6.

Это была первая встреча тандемов.

В полуфинале Александрова и Носкова сыграют либо с дуэтом Ульрикке Эйкерри / Куинн Глисон, либо Элизе Мертенс / Чжан Шуай.

WTA 500 Берлин. Пары, четвертьфинал

Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Екатерина Александрова / Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 3:6.