Л. Киченок не смогла выйти в полуфинал парного разряда на WTA 500 в Берлине
Украинка с Дезире Кравчик проиграли тандему Александрова / Носкова
Украинская теннисистка Людмила Киченок завершила выступления в парном разряде на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.
Украинка вместе с напарницей Дезире Кравчик (США) проиграли тандему Екатерина Александрова / Линда Носкова (Чехия) в двух сетах за 1 час и 11 минут – 3:6, 3:6.
Это была первая встреча тандемов.
В полуфинале Александрова и Носкова сыграют либо с дуэтом Ульрикке Эйкерри / Куинн Глисон, либо Элизе Мертенс / Чжан Шуай.
WTA 500 Берлин. Пары, четвертьфинал
Людмила Киченок (Украина) / Дезире Кравчик (США) – Екатерина Александрова / Линда Носкова (Чехия) – 3:6, 3:6.
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