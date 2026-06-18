Мексика – Южная Корея. Прогноз Игоря Цыганыка на матч чемпионата мира

В пятницу, 19 июня, в мексиканском Сапопане состоится очередной матч группового этапа ЧМ-2026. На стадионе «Акрон» сойдутся два лидера группы A – сборные Мексики и Южной Кореи. Матч начнётся в 04:00 по киевскому времени.

Футбольный комментатор, блогер и амбассадор betking Игорь Цыганик поделился прогнозом на этот поединок.

Мексика

Хозяева поля и соорганизаторы всего турнира под руководством Хавьера Агирре начали свой путь на ЧМ-2026 с уверенной победы над сборной ЮАР (2:0). Опытный специалист ставит перед своей командой задачу играть в прагматичный и понятный футбол с акцентом на вертикальную игру. Под его руководством команда перестала быть «весёлой» — много забивать и пропускать, появилось больше дисциплины и баланса. Базовой является схема 4-3-3, которая при обороне трансформируется в 4-5-1. Потеря мяча приводит к моментальному высокому прессингу. Команда сочетает плотность в центре с активностью на флангах, что при высокой интенсивности и физической мощности позволяет добиваться нужного результата.

В целом Агирре обладает значительным опытом выступлений на крупных турнирах. Это уже в третий раз он возглавляет основную сборную Мексики на чемпионатах мира. Сборы он начал за месяц до старта мундиаля. Это позволило подойти к соревнованиям в оптимальной физической форме. Поддерживать дисциплину в команде Агирре помогают ветераны и лидеры команды, среди которых такие известные звезды, как Гильермо Очоа, Эдсон Альварес, Хулиан Киньонес и Рауль Хименес. У сборной глубокий состав, что позволяет проводить стабильную ротацию без ущерба для результата.

Домашний фактор будет иметь для мексиканцев огромное значение. На «Акроне» в последний раз «Эль Три» проигрывали аж в 2010 году. Местных болельщиков на матче будет просто множество. К тому же игроки Мексики хорошо адаптированы к местной погоде, высокогорным условиям и климату.

Среди сильных сторон «зелёных» также стоит выделить физическое преимущество в единоборствах и мотивацию победить перед собственными болельщиками. Из слабостей бросаются в глаза периодическая нехватка креатива в центре поля и плохое противодействие быстрым контратакам техничных команд.

Игорь Цыганик – бренд-амбассадор лицензированной украинской букмекерской компании betking, ведущий, журналист, инсайдер и аналитик, более 25 лет в спортивной журналистике и футбольном телевидении

Южная Корея

«Азиатские тигры» под руководством легендарного Хон Мён Бо в первом матче на чемпионате мира с минимальным счётом обыграли Чехию (2:1). Победа была не такой уверенной, как у Мексики над ЮАР. Для южнокорейцев тот матч точно стал более изнурительным и эмоционально тяжёлым.

Хон ставит на агрессивный и интенсивный футбол с тремя защитниками. Обычно это гибкие схемы 3-4-3 или 3-4-2-1, которые используются с высоким прессингом, быстрыми переходами и фланговыми контратаками. Команда дисциплинированная и техничная, умеет играть и выигрывать за счёт характера.

Одной из главных уязвимостей «красных» является их зависимость от формы лидеров. Сон Хин Мин, Ким Мин Чже, Ли Кан Ин, Хван Хи Чхан и Паик Сун Хо задают основной тон в команде. От них будет зависеть, как команда будет обороняться, прессинговать, атаковать и в целом реагировать на ошибки соперника. Если с этим всё будет в порядке, то за счёт интенсивной и дисциплинированной игры корейцы способны добиться неожиданного результата. Слабостями «азиатских тигров» можно считать откровенно плохую игру в воздухе и недостаточно высокую реализацию.

Личные встречи

Команды встречались в официальных матчах девять раз. В четырёх матчах победу праздновала Мексика, в двух — Южная Корея, ещё три поединка завершились вничью. Баланс забитых мячей также на стороне мексиканцев — 16:10.

Прогноз

Встречаются два лидера, которые не привыкли сидеть в глухой обороне весь матч. Для каждого из соперников победа фактически гарантирует выход в плей-офф. В связи с этим мотивация как у мексиканцев, так и у корейцев будет на самом высоком уровне. Впрочем, у первых очевидны некоторые значительные преимущества, такие как колоссальная поддержка трибун, легкая акклиматизация, физическая готовность и опыт. Команда Хон Мён Бо попытается противостоять этому за счет организованной и дисциплинированной игры, а также тактической гибкости и интенсивности на контратаках.

Игра обещает быть очень напряжённой и насыщенной, моментов у ворот обеих команд будет предостаточно. На момент начала матча в Гвадалахаре ожидается жара до +35 градусов, что также может повлиять на состояние команд. Мексиканцы лучше адаптированы к таким экстремальным условиям, поэтому им будет легче давить на соперника. Открытые фланги и встречные атаки предвещают результативную «стрельбу». Многое будет зависеть от реализации моментов.

С учётом этого, более вероятным сценарием является результативная ничья или минимальная победа Мексики. Предлагаю сделать комбинированную ставку «Мексика не проиграет + Обе команды забьют» с коэффициентом 2,5.