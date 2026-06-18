Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 года Чехия – Южная Африка
Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени
Чехия и Южная Африка сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026.
Матч состоится 18 июня на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обе команды неудачно начали турнир: Чехия в первом туре уступила Южной Корее (1:2), а Южная Африка проиграла Мексике (0:2). Поэтому предстоящая встреча будет иметь большое значение в борьбе за выход в плей-офф.
В группе А также выступают сборные Мексики и Южной Кореи.
В Украине прямую трансляцию матча Чехия – Южная Африка покажет сервис MEGOGO.
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