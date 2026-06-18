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Чемпионат мира
18 июня 2026, 14:45 | Обновлено 18 июня 2026, 15:15
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Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 года Чехия – Южная Африка

Матч начнётся в 19:00 по киевскому времени

18 июня 2026, 14:45 | Обновлено 18 июня 2026, 15:15
60
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата мира 2026 года Чехия – Южная Африка
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Чехия и Южная Африка сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Матч состоится 18 июня на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обе команды неудачно начали турнир: Чехия в первом туре уступила Южной Корее (1:2), а Южная Африка проиграла Мексике (0:2). Поэтому предстоящая встреча будет иметь большое значение в борьбе за выход в плей-офф.

В группе А также выступают сборные Мексики и Южной Кореи.

В Украине прямую трансляцию матча Чехия – Южная Африка покажет сервис MEGOGO.

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Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
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