Чехия и Южная Африка сыграют во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026.

Матч состоится 18 июня на стадионе «Мерседес-Бенц» в Атланте. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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Обе команды неудачно начали турнир: Чехия в первом туре уступила Южной Корее (1:2), а Южная Африка проиграла Мексике (0:2). Поэтому предстоящая встреча будет иметь большое значение в борьбе за выход в плей-офф.

В группе А также выступают сборные Мексики и Южной Кореи.

В Украине прямую трансляцию матча Чехия – Южная Африка покажет сервис MEGOGO.