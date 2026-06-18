Беллингем на ЧМ-2026 установил европейский рекорд
Первый тур мирового первенства запомнился интересными статистическими фактами
Первый тур чемпионата мира 2026 запомнился интересными историческими и статистическими фактами.
Джуд Беллингем в возрасте 22 года и 353 дня стал самым молодым в истории европейским футболистом, сыгравшим на четырех крупных турнирах (ЧЕ-2020, ЧМ-2022, ЧЕ-2024, ЧМ-2026).
Кай Хаверц является единственным игроком, забивавшим за сборную Германии на четырех последних крупных турнирах
- ЧМ-2026 – Кюрасао (2)
- ЧЕ-2024 – Дания, Шотландия
- ЧМ-2022 – Коста-Рика (2)
- ЧЕ-2020 – Венгрия, Португалия
🏴 JUDE BELLINGHAM IS MAKING HISTORY AGAIN!— FIFA World Cup Stats (@alimo_philip) June 18, 2026
👶 The England maestro is now the YOUNGEST European player EVER to appear at FOUR different major tournaments!
👏 22 years and 353 days old… and he’s already a legend in the making! pic.twitter.com/BQsfEz5C53
4 - Kai Havertz is the only player to score at each of the last four major tournaments for Germany (EURO 2020, 2022 FIFA World Cup, EURO 2024, 2026 FIFA World Cup), netting exactly twice in each with his eight goals across these four tournaments.— OptaPlay (@OptaPlay) June 18, 2026
Occasion. pic.twitter.com/SVsHph0iLV
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Следи за нами в Google и соцсетях
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский футболист провел время со своей девушкой
Тони похвалил Рико Верховена после первого боя против украинца