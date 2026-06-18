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Чемпионат мира
18 июня 2026, 14:44 | Обновлено 18 июня 2026, 15:17
310
0

Беллингем на ЧМ-2026 установил европейский рекорд

Первый тур мирового первенства запомнился интересными статистическими фактами

18 июня 2026, 14:44 | Обновлено 18 июня 2026, 15:17
310
0
Беллингем на ЧМ-2026 установил европейский рекорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем
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Первый тур чемпионата мира 2026 запомнился интересными историческими и статистическими фактами.

Джуд Беллингем в возрасте 22 года и 353 дня стал самым молодым в истории европейским футболистом, сыгравшим на четырех крупных турнирах (ЧЕ-2020, ЧМ-2022, ЧЕ-2024, ЧМ-2026).

Кай Хаверц является единственным игроком, забивавшим за сборную Германии на четырех последних крупных турнирах

  • ЧМ-2026 – Кюрасао (2)
  • ЧЕ-2024 – Дания, Шотландия
  • ЧМ-2022 – Коста-Рика (2)
  • ЧЕ-2020 – Венгрия, Португалия
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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