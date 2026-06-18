Элина Свитолина – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В 1/8 финала украинка сыграет против уроженки Киева Евы Лис (Германия, WTA 80). Поединок начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву.

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Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Александрой Эалой, либо с Еленой Рыбакиной.

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