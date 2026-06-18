Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 июня 2026, 13:35 | Обновлено 18 июня 2026, 13:36
3425
6

Элина Свитолина – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Берлине

18 июня 2026, 13:35 | Обновлено 18 июня 2026, 13:36
3425
6 Comments
Элина Свитолина – Ева Лис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

18 июня украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 8) продолжит выступления на травяном турнире WTA 500 в Берлине, Германия.

В 1/8 финала украинка сыграет против уроженки Киева Евы Лис (Германия, WTA 80). Поединок начнется ориентировочно в 13:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет второе очное противостояние соперниц. Счет 1:0 в пользу Элины.

Победительница поединка в четвертьфинале поборется либо с Александрой Эалой, либо с Еленой Рыбакиной.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Элина Свитолина – Ева Лис. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Гауфф сенсационно проиграла 142-й ракетке в 1/8 финала WTA 500 в Берлине
Элина СВИТОЛИНА: «У меня для вас очень особенная новость»
Элина Свитолина Ева Лис смотреть онлайн WTA Берлин
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(33)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
Футбол | 17 июня 2026, 15:23 110
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций

В Ньоне состоялась жеребьевка второго раунда квалификации ЛК

ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Украинской Премьер-лиги 2026/27
Футбол | 18 июня 2026, 10:21 4
ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Украинской Премьер-лиги 2026/27
ОФИЦИАЛЬНО. Известны все участники Украинской Премьер-лиги 2026/27

«Буковина», «Черноморец» и «Левый Берег» заменили «Рух», «Александрию» и «Полтаву»

Лоренцо Музетти не сыграет на Уимблдоне в 2026 году
Теннис | 17.06.2026, 17:17
Лоренцо Музетти не сыграет на Уимблдоне в 2026 году
Лоренцо Музетти не сыграет на Уимблдоне в 2026 году
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Футбол | 18.06.2026, 08:58
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Динамо переманило двух талантливых футболистов, игравших за Шахтер
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Бокс | 18.06.2026, 06:59
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Є 1 сет!
Ответить
+1
Без проблем.
Ответить
+1
Любо - дорого.
Ответить
0
4:1, політ нормальний
Ответить
0
Потроху входить в гру.
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Популярные новости
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
Реал выбрал замену Куртуа после назначения Моуриньо
17.06.2026, 07:02 1
Футбол
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
Бывшая жена Блохина: «Она должна лечь, туда, где лежал крест»
17.06.2026, 09:06
Другие виды
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
Украинский футболист понес наказание за отказ играть за сборную
17.06.2026, 10:19 1
Футбол
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
17.06.2026, 01:27
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 33
Футбол
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
Итоги жеребьевки Q1 Лиги конференций. ЛНЗ и Полесье – в ожидании
16.06.2026, 19:23 2
Футбол
Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
Украина в пятисетовом триллере обыграла чемпиона Азии на его площадке
17.06.2026, 18:58 13
Волейбол
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
17.06.2026, 09:31 51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем