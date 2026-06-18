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Чемпионат мира
18 июня 2026, 12:11 |
97
0

Одно очко на четырех. Как стартовали на ЧМ дебютанты мундиалей?

Только сборная Кабо-Верде сумела не проиграть свой исторический стартовый матч на ЧМ

18 июня 2026, 12:11 |
97
0
Одно очко на четырех. Как стартовали на ЧМ дебютанты мундиалей?
Getty Images/Global Images Ukraine
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Закончился первый тур чемпионата мира 2026, в котором приняли участие 4 дебютанта мировых первенств, сборные Кюрасао, Кабо-Верде, Иордании и Узбекистана.

В своих исторических стартовых матчах на мундиалях только сборная Кабо-Верде набрала очки, сыграв вничью с Испанией со счетом 0:0.

Остальные три новичка ЧМ свои матчи проиграли.

Матчи первого тура ЧМ-2026 с участием сборных, дебютировавших на мировых первенствах

  • Кюрасао – Германия – 1:7
  • Кабо-Верде – Испания – 0:0
  • Иордания – Австрия – 1:3
  • Узбекистан – Колумбия – 1:3
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Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
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