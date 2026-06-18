Одно очко на четырех. Как стартовали на ЧМ дебютанты мундиалей?
Только сборная Кабо-Верде сумела не проиграть свой исторический стартовый матч на ЧМ
Закончился первый тур чемпионата мира 2026, в котором приняли участие 4 дебютанта мировых первенств, сборные Кюрасао, Кабо-Верде, Иордании и Узбекистана.
В своих исторических стартовых матчах на мундиалях только сборная Кабо-Верде набрала очки, сыграв вничью с Испанией со счетом 0:0.
Остальные три новичка ЧМ свои матчи проиграли.
Матчи первого тура ЧМ-2026 с участием сборных, дебютировавших на мировых первенствах
- Кюрасао – Германия – 1:7
- Кабо-Верде – Испания – 0:0
- Иордания – Австрия – 1:3
- Узбекистан – Колумбия – 1:3
Das 4 equipas que se estreiam em Mundiais, só 🇨🇻 Cabo Verde conseguiu pontuar na 1.ª jornada— Playmaker (@playmaker_PT) June 18, 2026
Resultados dos estreantes em Mundiais:
Cabo Verde: 0-0 vs Espanha
Curaçao: 1-7 vs Alemanha
Jordânia: 1-3 vs Áustria
Usbequistão: 1-3 vs Colômbia pic.twitter.com/mbgUKOEfc5
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