Одно очко на четырех. Как стартовали на ЧМ дебютанты мундиалей?

Закончился первый тур чемпионата мира 2026, в котором приняли участие 4 дебютанта мировых первенств, сборные Кюрасао, Кабо-Верде, Иордании и Узбекистана.

В своих исторических стартовых матчах на мундиалях только сборная Кабо-Верде набрала очки, сыграв вничью с Испанией со счетом 0:0.

Остальные три новичка ЧМ свои матчи проиграли.

Матчи первого тура ЧМ-2026 с участием сборных, дебютировавших на мировых первенствах

Кюрасао – Германия – 1:7

Кабо-Верде – Испания – 0:0

Иордания – Австрия – 1:3

Узбекистан – Колумбия – 1:3