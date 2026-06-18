Серьезное усиление. Капитан сборной Канады восстановился после травмы

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш сообщил, что капитан команды Альфонсо Дэвис будет доступен для второго матча на чемпионате мира против Катара, который состоится 19 мая и начнется в 1:00 по киевскому времени.

«Дэвис тренировался на этой неделе», – сказал Марш на пресс-конференции. «Мы посмотрим, как сложится матч, и тогда примем решение о том, как его использовать».

Дэвис получил травму во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ. Ожидаемые сроки восстановления для левого защитника составляли 4-6 недель.

Вопрос его доступности активно обсуждается после того, как Альфонсо присоединился к лагерю сборной Канады 1 июня. Марш заявлял, когда объявлял состав на чемпионат мира, что Дэвис сыграет в определенный момент.

Еще один важный игрок команды – центральный защитник Мойз Бомбито – также не играл в матче первого тура против Боснии и Герцеговины (1:1), но полноценно тренировался с командой накануне игры против Катара. Марш подтвердил, что Бомбито будет доступен для матча против Катара.

Однако главный тренер избегал конкретики относительно состава, заявив, что «не предоставляет такую информацию», когда его спросили о возможных изменениях в стартовом составе после первого матча против Боснии и Герцеговины.