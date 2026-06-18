Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Серьезное усиление. Капитан сборной Канады восстановился после травмы
Чемпионат мира
18 июня 2026, 10:18 |
213
0

Серьезное усиление. Капитан сборной Канады восстановился после травмы

Альфонсо Дэвис может сыграть против Катара

18 июня 2026, 10:18 |
213
0
Серьезное усиление. Капитан сборной Канады восстановился после травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Альфонсо Дэвис
Google Подпишитесь на новости Sport.ua

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш сообщил, что капитан команды Альфонсо Дэвис будет доступен для второго матча на чемпионате мира против Катара, который состоится 19 мая и начнется в 1:00 по киевскому времени.

«Дэвис тренировался на этой неделе», – сказал Марш на пресс-конференции. «Мы посмотрим, как сложится матч, и тогда примем решение о том, как его использовать».

Дэвис получил травму во время ответного матча полуфинала Лиги чемпионов между «Баварией» и ПСЖ. Ожидаемые сроки восстановления для левого защитника составляли 4-6 недель.

Вопрос его доступности активно обсуждается после того, как Альфонсо присоединился к лагерю сборной Канады 1 июня. Марш заявлял, когда объявлял состав на чемпионат мира, что Дэвис сыграет в определенный момент.

Еще один важный игрок команды – центральный защитник Мойз Бомбито – также не играл в матче первого тура против Боснии и Герцеговины (1:1), но полноценно тренировался с командой накануне игры против Катара. Марш подтвердил, что Бомбито будет доступен для матча против Катара.

Однако главный тренер избегал конкретики относительно состава, заявив, что «не предоставляет такую информацию», когда его спросили о возможных изменениях в стартовом составе после первого матча против Боснии и Герцеговины.

По теме:
Букмекер стал партнером проекта легендарного бразильского футболиста
Роналду установил антирекорд после сенсационной ничьей на чемпионате мира
Легенды сборной Аргентины поддержали кампанию по ответственной игре
Альфонсо Дэвис Джесси Марш сборная Канады по футболу сборная Катара по футболу ЧМ-2026 по футболу травма
Иван Чирко Источник: The Athletic
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Sport.ua
1М+ подписчиков
Не пропусти главное!
Следи за нами в Google и соцсетях
Google Подписаться

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Футбол | 18 июня 2026, 09:17 0
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд
Мудрик попал в громкий скандал. Дело против украинца передали в суд

Фемис Сагиров обвинил украинца в нарушении договора о спонсорах и имиджевых правах

Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики
Футбол | 18 июня 2026, 05:00 2
Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики
Источник: Трубин является неприкасаемым игроком для нового тренера Бенфики

Марку Силва не хочет, чтобы клуб продавал украинского вратаря

ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Футбол | 17.06.2026, 09:31
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Свитолина неожиданно получила должность в клубе УПЛ
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Бокс | 18.06.2026, 06:59
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Объявлен результат протеста Верховена по поводу скандального боя с Усиком
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Футбол | 17.06.2026, 16:06
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Стало известно, в каком клубе продолжит карьеру Иван Калюжный
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик выступил с заявлением после встречи с Трампом в Белом доме
Усик выступил с заявлением после встречи с Трампом в Белом доме
16.06.2026, 08:53 1
Бокс
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Франция – Сенегал – 3:1. Рекордный дубль Мбаппе. Видео голов и обзор матча
17.06.2026, 01:27
Футбол
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
Лига чемпионов. Старт нового сезона: итоги жеребьевки квалификации Q1
16.06.2026, 17:19 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
ОФИЦИАЛЬНО. Голкипер сборной Украины подписал контракт с украинским клубом
17.06.2026, 11:18
Футзал
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
Элина Свитолина – Анна Калинская. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Берлине
16.06.2026, 16:00 2
Теннис
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
ЛНЗ и Полесье узнали соперников во 2-м раунде отбора Лиги конференций
17.06.2026, 15:23 110
Футбол
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
СРНА: «Он приобрел более 300 квартир по всей Украине и не остановится»
16.06.2026, 21:51 30
Футбол
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
Определился клуб Яремчука на следующий сезон
16.06.2026, 10:14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем