Мудрик оказался в центре громкого скандала. С Михаила требуют деньги
Украинец является участником судебного процесса в Англии
Вингер Михаил Мудрик столкнулся с новыми проблемами за пределами футбольного поля. По информации проекта «Днепрянин», в Англии продолжается судебный процесс, в котором кипрская компания, владеющая 30% коммерческих прав футболиста, требует от игрока более 5 миллионов фунтов в качестве компенсации.
Сообщается, что к делу также привлечены агентская компания ProStar и футбольный агент Вадим Шаблий.
Кроме того, в материалах дела фигурирует «Челси», который, по имеющимся данным, заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта.
Предметом спора являются коммерческие и медийные права украинского футболиста. Ожидается, что судебный процесс может длиться от нескольких месяцев до года.
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