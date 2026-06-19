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  4. Мудрик оказался в центре громкого скандала. С Михаила требуют деньги
Англия
19 июня 2026, 06:32 |
824
0

Мудрик оказался в центре громкого скандала. С Михаила требуют деньги

Украинец является участником судебного процесса в Англии

19 июня 2026, 06:32 |
824
0
Мудрик оказался в центре громкого скандала. С Михаила требуют деньги
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик
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Вингер Михаил Мудрик столкнулся с новыми проблемами за пределами футбольного поля. По информации проекта «Днепрянин», в Англии продолжается судебный процесс, в котором кипрская компания, владеющая 30% коммерческих прав футболиста, требует от игрока более 5 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Сообщается, что к делу также привлечены агентская компания ProStar и футбольный агент Вадим Шаблий.

Кроме того, в материалах дела фигурирует «Челси», который, по имеющимся данным, заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта.

Предметом спора являются коммерческие и медийные права украинского футболиста. Ожидается, что судебный процесс может длиться от нескольких месяцев до года.

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финансы чемпионат Англии по футболу суд долги Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: Днепрянин
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