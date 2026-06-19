Мудрик оказался в центре громкого скандала. С Михаила требуют деньги

Вингер Михаил Мудрик столкнулся с новыми проблемами за пределами футбольного поля. По информации проекта «Днепрянин», в Англии продолжается судебный процесс, в котором кипрская компания, владеющая 30% коммерческих прав футболиста, требует от игрока более 5 миллионов фунтов в качестве компенсации.

Сообщается, что к делу также привлечены агентская компания ProStar и футбольный агент Вадим Шаблий.

Кроме того, в материалах дела фигурирует «Челси», который, по имеющимся данным, заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта.

Предметом спора являются коммерческие и медийные права украинского футболиста. Ожидается, что судебный процесс может длиться от нескольких месяцев до года.