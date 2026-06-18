Рекорд с 1998 года. Англия впечатлила атакующей игрой против Хорватии
Англичане нанесли 11 ударов в створ ворот соперника
18 июня сборная Англии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 победила Хорватию со счетом 4:2.
По данным Opta, в этом матче команда Томаса Тухеля нанесла 11 ударов в створ ворот соперника. Это самый высокий показатель в матче чемпионата мира для сборной Англии с 1998 года – тогда в игре с Колумбией (2:0) было 13.
После победы над Хорватией сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы L. Следующий матч команда Томаса Тухеля проведет 23 июня в 23:00 по киевскому времени против Ганы, которая стартовала с тяжелой победы над Панамой – 1:0.
Ранее сообщалось, что Кейн сравнялся с рекордом Линекера в сборной Англии.
11 - England had 11 shots on target tonight against Croatia, their most in a FIFA World Cup match since 1998 against Colombia (13).— OptaJoe (@OptaJoe) June 17, 2026
Intent. pic.twitter.com/TmZsadi0Zi
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