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Чемпионат мира
18 июня 2026, 08:59 | Обновлено 18 июня 2026, 09:02
278
0

Рекорд с 1998 года. Англия впечатлила атакующей игрой против Хорватии

Англичане нанесли 11 ударов в створ ворот соперника

18 июня 2026, 08:59 | Обновлено 18 июня 2026, 09:02
278
0
Рекорд с 1998 года. Англия впечатлила атакующей игрой против Хорватии
Getty Images/Global Images Ukraine
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18 июня сборная Англии в первом туре группового этапа чемпионата мира 2026 победила Хорватию со счетом 4:2.

По данным Opta, в этом матче команда Томаса Тухеля нанесла 11 ударов в створ ворот соперника. Это самый высокий показатель в матче чемпионата мира для сборной Англии с 1998 года – тогда в игре с Колумбией (2:0) было 13.

После победы над Хорватией сборная Англии возглавляет турнирную таблицу группы L. Следующий матч команда Томаса Тухеля проведет 23 июня в 23:00 по киевскому времени против Ганы, которая стартовала с тяжелой победы над Панамой – 1:0.

Ранее сообщалось, что Кейн сравнялся с рекордом Линекера в сборной Англии.

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Иван Чирко Источник: Opta
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