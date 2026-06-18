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Аргентина
18 июня 2026, 06:28 | Обновлено 18 июня 2026, 06:30
1346
0

Стала известна причина слез Месси после гола в ворота Алжира

Отец Лионеля имеет проблемы со здоровьем

18 июня 2026, 06:28 | Обновлено 18 июня 2026, 06:30
1346
0
Стала известна причина слез Месси после гола в ворота Алжира
Getty Images/Global Images Ukraine
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Эмоции Лионеля Месси после первого гола в матче сборной Аргентины против Алжира (3:0) на чемпионате мира 2026 года вызвали множество предположений.

Однако, если многие аргентинские болельщики плакали от радости из-за первого хет-трика Месси на чемпионатах мира, сам футболист заявил, что его слезы были вызваны личными причинами, не связанными с футболом.

«Почему я плакал? Это было что-то совершенно не связанное с футболом. Я пережил несколько трудных дней.

Но я благодарен всей делегации и своим партнерам по команде, потому что они всегда были рядом со мной, оказывали мне большую поддержку и помогли мне пройти через это», – сказал Месси.

По словам журналиста Эдуардо Фейнманна из Radio Mitre, эмоции Лионеля связаны с болезнью отца футболиста Хорхе Месси, состояние которого в последнее время ухудшилось.

«У него довольно серьезная проблема со здоровьем. Ему нездоровится. На этой неделе произошли события, которые ухудшили его состояние», – заявил журналист.

В то же время семья Месси пока не делала никаких официальных заявлений по этому поводу.

Также сообщается, что Хорхе Месси проходил медицинские обследования, связанные с кардиологическими и неврологическими проблемами, после чего вернулся в Росарио для продолжения лечения и дополнительных исследований. Все это происходит в условиях полной конфиденциальности.

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Иван Чирко Источник
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