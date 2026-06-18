Стала известна причина слез Месси после гола в ворота Алжира

Эмоции Лионеля Месси после первого гола в матче сборной Аргентины против Алжира (3:0) на чемпионате мира 2026 года вызвали множество предположений.

Однако, если многие аргентинские болельщики плакали от радости из-за первого хет-трика Месси на чемпионатах мира, сам футболист заявил, что его слезы были вызваны личными причинами, не связанными с футболом.

«Почему я плакал? Это было что-то совершенно не связанное с футболом. Я пережил несколько трудных дней.

Но я благодарен всей делегации и своим партнерам по команде, потому что они всегда были рядом со мной, оказывали мне большую поддержку и помогли мне пройти через это», – сказал Месси.

По словам журналиста Эдуардо Фейнманна из Radio Mitre, эмоции Лионеля связаны с болезнью отца футболиста Хорхе Месси, состояние которого в последнее время ухудшилось.

«У него довольно серьезная проблема со здоровьем. Ему нездоровится. На этой неделе произошли события, которые ухудшили его состояние», – заявил журналист.

В то же время семья Месси пока не делала никаких официальных заявлений по этому поводу.

Также сообщается, что Хорхе Месси проходил медицинские обследования, связанные с кардиологическими и неврологическими проблемами, после чего вернулся в Росарио для продолжения лечения и дополнительных исследований. Все это происходит в условиях полной конфиденциальности.